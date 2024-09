"Separar o joio do trigo", diz Dino sobre abuso cometido por policiais

- Foto: Sérgio Figueiredo | Força Invicta

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou que a população deve saber valorizar o trabalho da Polícia Militar e separar as coisas boas das ruins. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (13), durante o Congresso Baiano de Segurança Pública e Prevenção, realizado entre os dias 11 a 13 de setembro, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador.

“É claro que eu não posso falar especificamente sobre a Polícia da Bahia, porque eu não tenho elementos para isso, também não é meu papel, mas de modo geral, me refiro ao fato de que precisamos ter aquele mandamento bíblico básico de separar o joio do trigo. Exatamente o meio-termo visa compreender que a imensa maioria dos policiais é composta por pessoas honradas, sérias, dedicadas que querem fazer o melhor”, iniciou.

“Você tem as exceções que devem ser tratadas como tal, como exceções com o regime punitivo existente. Você não pode ser pleniente, você não pode ser permissivo, você não pode ser fraco diante de alguém. Isso vale para criminosos, vale também para servidores públicos”, completou o ex-ministro da Justiça.

Dino também alertou para os olhares preconceituosos contra os policiais e ressaltou que colocar todos no ‘mesmo bolo’ pode ser um problema.

“Quando você age de um modo preconceituoso, você vai errar, ou você vai fazer uma generalização para um lado, ou para o outro. Por exemplo, a polícia tem que prender de manhã, de tarde e à noite, o outro extremo, é que a polícia não tem que prender nunca, os dois extremos estão errados. Porque você tem que ter proporcionalidade. Cada crime tem que ser enfrentado de acordo com a sua gravidade”, destacou Flávio Dino.