Serasa encerrra Feirão Limpa Nome nesta sexta-feira

O Feirão Limpa Nome se encerra nesta sexta-feira, 20. O mutirão, realizado pela Serasa, oferece até 99% de desconto na negociação de dívidas. Desde 28 de outubro, quando o programa teve início, foram R$ 24 bilhões abatidos em débitos em todo o Brasil. Mais de 5 milhões de consumidores de todo o país participaram, contabilizando 9,5 milhões de acordos até o momento.

A última sexta-feira de novembro, 29, quebrou o volume recorde registrado no último dia útil de novembro de 2023 e se tornou o dia com maior volume de negociações na história do país. Foram 458 mil dívidas negociadas (recorde anterior era de 313 mil) em apenas 24 horas. A data é a mesma data em que milhares de brasileiros receberam a primeira parcela do 13º salário.

“Os resultados recordes do mutirão devem se refletir no Mapa de Inadimplência do Brasil, que deve ser divulgado em breve”, acredita Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país. As ofertas especiais do Feirão, com descontos de até 99% coincidem com o prazo final para pagamento da segunda parcela do 13º. As possibilidades de negociações com descontos se encerram às 23h59min, e podem ser acessados pelos canais digitais online da Serasa, a partir do aplicativo ou site.