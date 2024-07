Sete pessoas são assassinadas em chacina no Ceará

Crime aconteceu em praça no município de Viçosa do Ceará - Foto: Fernando Dias | Arquivo pessoal | Reprodução | G1

Sete pessoas morreram ao serem baleadas em uma chacina no Centro da cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 20. As vítimas foram rendidas e colocadas lado a lado antes de serem assassinadas. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Vítimas foram rendidas antes de serem assassinadas | Foto: Fernando Dias | Arquivo pessoal

O Batalhão da Polícia Militar de Viçosa do Ceará afirmou que nove pessoas foram baleadas, destas, sete morreram no local e duas foram socorridas. A polícia isolou a praça. Entre as vítimas mortas estão homens e mulheres, que ainda não foram identificados formalmente.

Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará afirma que equipes policiais estão "em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala" na cidade Viçosa do Ceará.

As duas pessoas que sobreviveram foram levadas ao Hospital Municipal de Viçosa e em seguida transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá. O estado de saúde delas é desconhecido.