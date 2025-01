Simples Nacional tem prazo prorrogado para regularização de dívidas

Benefícios incluem descontos de até 100% sobre juros, multas e encargos legais, além de parcelamento em até 133 vezes - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Uma boa oportunidade ara quem quer regularizar as dívidas do Simples Nacional. O governo brasileiro prorrogou o prazo até 31.de janeiro de 2025. O objetivo da medida é apoiar MEIs (Microempreendedores Individuais) e MPEs (Micro e Pequenas Empresas) na regularização de débitos. A decisão se aplica a dívidas inscritas em dívida ativa até 1º de agosto de 2024, com valor consolidado de até 20 salários mínimos.

Os benefícios incluem descontos de até 100% sobre juros, multas e encargos legais, além de parcelamento em até 133 vezes. Para aderir, é necessário realizar o procedimento de forma digital, por meio do portal do Simples Nacional ou pelo Regularize, da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).



O desconto é limitado a 70% do valor total da dívida, aplicado ao valor principal. As parcelas mínimas são de R$ 25,00 para MEIs e R$ 100,00 para outros contribuintes, com reajuste mensal pela Selic, mais 1% referente ao mês de pagamento.

Empreendedores também vão poder quitar ou amortizar o saldo devedor utilizando precatórios federais, próprios ou adquiridos de terceiros, de acordo com a Portaria PGFN nº 10.826, de 2022.