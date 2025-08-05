Sonia Guajajara detalha sobre Conferência das Mulheres Indígenas

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas - Foto: Raffa Neddermeyer | Agência Brasil

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, é a convidada do “Bom Dia, Ministra" desta quarta-feira, 6. Ela vai detalhar a 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que teve início na segunda, 4, em Brasília, com o tema “Mulheres Guardiãs do Planeta pela cura da Terra”.

A Conferência, que reúne cerca de 5 mil mulheres indígenas dos seis biomas brasileiros que também estão em Brasília para a IV Marcha das Mulheres Indígenas, é coordenada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelo Ministério das Mulheres, com o apoio da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade.

O evento passa por sete etapas regionais para dialogar com mulheres indígenas de todo o Brasil. Ele é um espaço inédito que tem o objetivo de construir políticas públicas que, de fato, considerem as realidades das mulheres indígenas e seus territórios.

Durante os três dias de evento, são realizados debates divididos em cinco eixos temáticos: Direito e Gestão Territorial, Emergência Climática, Políticas Públicas e Violência de Gênero, Saúde, e, por último, Educação e transmissão de saberes ancestrais para o bem viver. Ao final, as demandas e propostas das mulheres indígenas participantes serão entregues ao Governo Federal.

A Conferência Nacional das Mulheres Indígenas ocorre paralelamente à IV Marcha das Mulheres Indígenas, com o lema “Nosso corpo, nosso território: somos as guardiãs do planeta”, que será finalizada nesta quinta, 7, quando as mulheres indígenas marcharão até o Congresso Nacional, onde está previsto ato político cultural, às 14h.

COP30

Durante o programa, a ministra Sonia Guajajara abordará a Presidência do Círculo dos Povos e da Comissão Internacional dos Povos Indígenas, instâncias diretas ligadas à presidência da COP30 para melhor ouvir as demandas dos povos indígenas.

Também falará sobre o Ciclo COParente, uma série de iniciativas para a maior e melhor participação indígena da história das COPs. Desde abril, o Ministério vem realizando uma série de encontros com os povos indígenas de todas as regiões do Brasil para dialogar sobre a COP30

A primeira etapa foi em Belém, cidade que recebe a Conferência, e depois Florianópolis, Recife e Ubatuba (SP); junto aos indígenas do Centro-Oeste, na Aldeia Buriti, entre os municípios de Sidrolândia (MS) e Dois Irmãos de Buriti (MS), e na Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados (MS).

No mês de julho, o MPI retornou à região amazônica, onde está realizando as últimas etapas do Ciclo com encontros já realizados em Rondônia, no Acre e no Maranhão. As próximas etapas serão em Roraima, Amapá, Amazonas e Mato Grosso.

LIDERANÇAS

A ministra também falará sobre o Programa Kuntari Katu - Líderes Indígenas na Política Global, realizado em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério do Meio Ambiente, com foco em preparar lideranças indígenas para atuação em favor dos interesses e direitos dos povos originários no âmbito da COP30. Os alunos já participaram de eventos internacionais com essa missão e irão incidir diretamente na conferência em novembro.

DESINTRUSÃO

A retirada de invasores não indígenas dos territórios será mais um dos temas na pauta do “Bom Dia, Ministra” desta quarta-feira. Já foram realizadas oito operações: Alto Rio Guamá (PA), Apyterewa (PA), Trincheira Bacajá (PA), Karipuna (RO), Arariboia (MA), Kayapó (PA), Munduruku (PA) e Yanomami (RR), que segue em andamento.

A retirada de invasores não indígenas garante o usufruto exclusivo dos territórios pelos povos indígenas, conforme prevê a Constituição, além de permitir a chegada e a permanência do estado na promoção de políticas públicas para esses territórios.

AO VIVO

O “Bom Dia, Ministro” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do @CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de "A Voz do Brasil".