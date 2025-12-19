SpaceX brasileira? Brasil lança primeiro foguete comercial

A missão utilizará o foguete Hanbit-Nano, desenvolvido pela Innospace, - Foto: Divulgação | Força Aérea Brasileira

Nesta sexta-feira, às 15h34, o Brasil vai entrar oficialmente no mercado internacional de lançamentos espaciais com a realização do primeiro foguete comercial, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.

A operação, batizada de Spaceward, representa um marco histórico para o Programa Espacial Brasileiro e reforça o papel estratégico da base maranhense no cenário global.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a empresa sul-coreana Innospace, responsável pelo foguete, a atual janela de lançamento segue válida até o dia 22.

Os detalhes da missão foram apresentados no início da semana, durante uma coletiva de imprensa no próprio CLA, com a participação de autoridades civis e militares, além de representantes das instituições envolvidas.

Para o diretor do centro, coronel-aviador da Força Aérea Brasileira (FAB) Clóvis Martins, a operação simboliza um divisor de águas. Segundo ele, trata-se do primeiro lançamento comercial realizado em território brasileiro, consolidando um novo patamar para o setor espacial nacional.

Modelo é referência

A missão utilizará o foguete Hanbit-Nano, desenvolvido pela Innospace, que levará ao espaço oito cargas úteis, sete brasileiras e uma estrangeira, totalizando cerca de 18 quilos. Os equipamentos foram produzidos por universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais. Três dos projetos contam com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Agência Espacial Brasileira (AEB).