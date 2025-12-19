Menu
BRASIL
OFICIAL

SpaceX brasileira? Brasil lança primeiro foguete comercial

A operação, batizada de Spaceward, representa um marco histórico para o Programa Espacial Brasileiro

Carla Melo

Por Carla Melo

19/12/2025 - 14:54 h
A missão utilizará o foguete Hanbit-Nano, desenvolvido pela Innospace,
A missão utilizará o foguete Hanbit-Nano, desenvolvido pela Innospace, -

Nesta sexta-feira, às 15h34, o Brasil vai entrar oficialmente no mercado internacional de lançamentos espaciais com a realização do primeiro foguete comercial, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.

A operação, batizada de Spaceward, representa um marco histórico para o Programa Espacial Brasileiro e reforça o papel estratégico da base maranhense no cenário global.

De acordo com a empresa sul-coreana Innospace, responsável pelo foguete, a atual janela de lançamento segue válida até o dia 22.

Carro voador produzido no Brasil faz seu primeiro voo
Brasileira desaparecida é encontrada morta em área de mata em Portugal
Eduardo Bolsonaro ataca PL após cassação: "Não é partido político"

Os detalhes da missão foram apresentados no início da semana, durante uma coletiva de imprensa no próprio CLA, com a participação de autoridades civis e militares, além de representantes das instituições envolvidas.

Para o diretor do centro, coronel-aviador da Força Aérea Brasileira (FAB) Clóvis Martins, a operação simboliza um divisor de águas. Segundo ele, trata-se do primeiro lançamento comercial realizado em território brasileiro, consolidando um novo patamar para o setor espacial nacional.

Modelo é referência

A missão utilizará o foguete Hanbit-Nano, desenvolvido pela Innospace, que levará ao espaço oito cargas úteis, sete brasileiras e uma estrangeira, totalizando cerca de 18 quilos. Os equipamentos foram produzidos por universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais. Três dos projetos contam com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Agência Espacial Brasileira (AEB).

x