STF mantém preso o bolsonarista Gabriel Monteiro por estupro | A TARDE

A Primeira Turma do STF formou maioria em um julgamento para manter preso Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro pelo PL, e que foi preso preventivamente em novembro de 2022 por suspeita de estupro. As informações são do Metrópoles.

O jugamento da Primeira Turma do STF é do recurso apresentado pela defesa de Monteiro contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, que há um mês rejeitou um habeas corpus para tirar o bolsonarista da cadeia. Além do próprio Zanin, votaram contra o recurso de Gabriel Monteiro os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

O julgamento acontece no ambiente virtual, em que relator apresenta relatório e voto e os demais integrantes do colegiado indicam no sistema se concordam ou não com ele. Ainda restam os votos dos ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Gabriel Monteiro foi preso em 2022 por estupro. Uma estudante de 23 anos afirma que conheceu Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e de lá foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul. Segundo a vítima, no local, Gabriel teria a constrangido a fazer sexo com ele, com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, segurando seus os braços e dando tapas na cara.

O ex-vereador bolsonarista também passou à condição de réu depois que a Justiça aceitou a denúncia feita em abril pelo Ministério Público (MPRJ) por filmagem feita por ele de relações sexuais com uma adolescente.

