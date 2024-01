STF vai julgar fala racista de Nelson Piquet contra Lewis Hamilton | A TARDE

As falas racistas do ex-piloto bolsonarista Nelson Piquet contra o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton serão julgadas no Supremo Tribunal Federal (STF), logo após a Justiça do Distrito Federal anular a condenação do ex-automobilista brasileiro.

A ONG Educafro Brasil, fundada por frei David Santos, autora do processo contra Piquet, vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

“A EDUCAFRO Brasil entende que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal falhou gravemente. Embora respeitemos a Corte, entendemos que a gravidade do caso mostra a necessidade de avançar no letramento racial dos nossos magistrados. Quem nada sabe sobre a dor sofrida pela maioria afro-brasileira da nossa população não está apto a compreender demandas como essa”.

Em março, Piquet foi condenado a pagar R$ 5 milhões em indenização por danos morais coletivos após chamar Hamilton de “neguinho”, em entrevista ao canal do YouTube. A apelação de Piquet foi analisada pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que anulou a sentença em outubro.

No ano passado, o bolsonarista usou termos racistas e homofóbicos ao falar, em uma entrevista, sobre Hamilton. O processo foi movido pelas entidades Educafro, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e Aliança Nacional LGBTI. Disse Piquet na ocasião:

“O neguinho [Hamilton] devia estar dando mais cu naquela época, aí tava meio ruim”.