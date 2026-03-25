Sucesso há 13 anos, cerveja famosa volta ao mercado repaginada

Siga o A TARDE no Google

A cerveja foi sucesso de vendas em 2013 - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os amantes de cerveja ganharam uma nova bebida para experimentar. Famosa em 2013, a Flying Fish voltou ao radar da Ambev durante o festival Lollapalooza 2026, como um sabor diferente da cevada tradicional.

Com menos amargor e uma pegada cítrica, a cerveja vem como uma opção de bebida saborizada para a Geração Z, mais especificamente o público jovem, que gosta de variar na hora de escolher o que beber.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cerveja Flying Fish | Foto: Divulgação

A Flying também volta ao mercado como uma tentativa de ampliar o alcance da cerveja para os consumidores que preferem bebidas mais suaves e frescas, atraindo cada vez mais público.

Testes e aceitação

Com uma recepção atrativa do público durante o festival, a bebida deve ampliar sua circulação em supermercados de grandes metrópoles, como São Paulo, expandindo sua distribuição meses depois.

Antes da divulgação, a marca chegou a passar por teste de aprovação em São Paulo e na região Sul do país. As vendas foram feitas através de pontos específicos e aplicativos de entrega.