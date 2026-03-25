DE VOLTA!
Sucesso há 13 anos, cerveja famosa volta ao mercado repaginada
A bebida surge com um sabor diferente das comuns do mercado
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Os amantes de cerveja ganharam uma nova bebida para experimentar. Famosa em 2013, a Flying Fish voltou ao radar da Ambev durante o festival Lollapalooza 2026, como um sabor diferente da cevada tradicional.
Com menos amargor e uma pegada cítrica, a cerveja vem como uma opção de bebida saborizada para a Geração Z, mais especificamente o público jovem, que gosta de variar na hora de escolher o que beber.
A Flying também volta ao mercado como uma tentativa de ampliar o alcance da cerveja para os consumidores que preferem bebidas mais suaves e frescas, atraindo cada vez mais público.
Leia Também:
Testes e aceitação
Com uma recepção atrativa do público durante o festival, a bebida deve ampliar sua circulação em supermercados de grandes metrópoles, como São Paulo, expandindo sua distribuição meses depois.
Antes da divulgação, a marca chegou a passar por teste de aprovação em São Paulo e na região Sul do país. As vendas foram feitas através de pontos específicos e aplicativos de entrega.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes