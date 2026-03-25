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DE VOLTA!

Sucesso há 13 anos, cerveja famosa volta ao mercado repaginada

A bebida surge com um sabor diferente das comuns do mercado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 9:06 h

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A cerveja foi sucesso de vendas em 2013
A cerveja foi sucesso de vendas em 2013 -

Os amantes de cerveja ganharam uma nova bebida para experimentar. Famosa em 2013, a Flying Fish voltou ao radar da Ambev durante o festival Lollapalooza 2026, como um sabor diferente da cevada tradicional.

Com menos amargor e uma pegada cítrica, a cerveja vem como uma opção de bebida saborizada para a Geração Z, mais especificamente o público jovem, que gosta de variar na hora de escolher o que beber.

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Cerveja Flying Fish
Cerveja Flying Fish | Foto: Divulgação

A Flying também volta ao mercado como uma tentativa de ampliar o alcance da cerveja para os consumidores que preferem bebidas mais suaves e frescas, atraindo cada vez mais público.

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Testes e aceitação

Com uma recepção atrativa do público durante o festival, a bebida deve ampliar sua circulação em supermercados de grandes metrópoles, como São Paulo, expandindo sua distribuição meses depois.

Antes da divulgação, a marca chegou a passar por teste de aprovação em São Paulo e na região Sul do país. As vendas foram feitas através de pontos específicos e aplicativos de entrega.

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Tags:

cerveja lançamento lollapalooza

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