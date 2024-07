Surreal: 12 pessoas são presas após briga com canivetes perto de boate

As vítimas foram o segurança e um funcionário da casa noturna. Uma delas levou 20 facadas e foi liberada após atendimento médico. A outra permanece internada - Foto: Reprodução / TV Bandeirantes

Um grupo de 12 pessoas foi detido pela Polícia Militar (PM) após serem flagradas agredindo dois homens, de 36 e 38 anos, com o uso de canivetes na noite desse domingo , 7, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Entre o grupo, três adolescentes foram apreendidos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), tudo começou quando duas mulheres atravessavam a rua em direção a uma boate. Elas começaram a chutar diversos veículos estacionados.

Em um dos carros, estava uma das vítimas, que começou a discutir com a dupla.As mulheres começaram a gritar por socorro, simulando uma agressão.Na sequência, o restante do grupo surgiu e começou a atacar a vítima com socos, chutes e facadas, estendendo as agressões para outros funcionários do estabelecimento.

As vítimas foram o segurança e um funcionário da casa noturna. Uma delas levou 20 facadas e foi liberada após atendimento médico. A outra permanece internada.

Os celulares e canivetes encontrados com os autores foram apreendidos e exames periciais solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

