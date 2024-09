Surto de diarreia aguda atinge mais de 70 cidades e preocupa população

- Foto: Reprodução

Um surto da Doença Diarreica Aguda (DDA), a chamada "diarreia", tem preocupado moradores em diversos municípios em Goiás, chegando a atingir 74 cidades. De acordo com o governo, foram notificados 12.205 casos de doença nas cidades até o momento. Em relação aos casos isolados de diarreia, há 160.417 registros em todos os municípios em 2024.

“De acordo com as investigações e as coletas realizadas, identificamos que o agente predominante que tem causado essas doenças é o rotavírus, várias amostras deram rotavírus positivo, encontramos outros agentes, mas a predominância do rotavírus chama atenção como principal agente causador”, explicou Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás.

Flúvia Amorim recomendou que a população deve se atentar a higienização das mãos e dos alimentos para evitar a doença. "A doença pelo rotavírus é transmitida de pessoa a pessoa via oral ou fecal. Às vezes a criança ou adolescente e até mesmo adulto vai ao banheiro, não higieniza muito bem as mãos e encosta em outro alimento ou compartilha copo. As pessoas doentes devem evitar ir para o trabalho ou à escola", explicou a superintendente.

O que é a diarreia aguda?

A diarreia aguda é um quadro súbito, ou seja, a pessoa está bem e tem diarreia por alguns dias. Já a crônica leva mais tempo e até meses

A bactéria na água pode ser uma das causas da diarreia aguda e alimentos contaminados ou vírus.

Como tratar?

No geral, é indicado reforçar a hidratação, soro e comidas mais leves e de pouca fibra. Mas, antes de tudo, procurar um profissional.