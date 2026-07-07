Veja o que você precisa resolver no SUS antes de pegar o avião para o exterior

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O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento gratuito para passageiros de viagens internacionais que necessitam de vacinas, emitir certificados ou receber orientações específicas para reduzir riscos de doenças. O suporte está presente na capital baiana.

No Brasil, a Sala do Viajante, no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) no Distrito Federal, disponibiliza atendimento para quem pretender viajar para o exterior.

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Já em São Paulo, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e Ambulatório dos Viajantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) também obtém a assistência de embarque.

Vacinas e orientações em Salvador

Em Salvador, as orientações do SUS para embarque exigem que o viajante inicie os preparativos com pelo menos 10 dias de antecedência.

O primeiro passo é atualizar as vacinas exigidas pelo destino, como a da Febre Amarela, comparecendo a uma Unidade de Saúde da Família (USF) ou ao posto do Salvador Shopping com documento de identidade, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

Após receber a dose, é fundamental emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) diretamente pelos canais digitais do governo federal, utilizando o aplicativo Meu SUS Digital ou o portal Gov.br, já que a versão física do posto não é aceita em imigrações internacionais.

Para destinos com alta incidência de doenças endêmicas, como a malária, o cidadão pode buscar uma consulta especializada em Medicina do Viajante no Centro de Orientação do Viajante (COV) da UFBA, localizado no bairro do Canela, garantindo um embarque seguro e dentro das normas sanitárias vigentes.