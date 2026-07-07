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POLÍCIA

Homem é atacado com água quente e facada no peito após reclamar do jantar

Mulher, de 54 anos, teria jogado água quente e desferido uma facada no companheiro

Luan Julião
Por
Segundo a polícia, discussão começou após a vítima reclamar do arroz servido no jantar
Segundo a polícia, discussão começou após a vítima reclamar do arroz servido no jantar - Foto: Divulgação | Polícia Civil de São Paulo

Um desentendimento durante o jantar terminou com um homem de 57 anos ferido na noite da última terça-feira, 30, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a companheira da vítima, de 54 anos, é suspeita de lançar água quente e desferir uma facada no peito do homem após uma discussão dentro da residência onde o casal mora, no Núcleo Habitacional Júlio Ferrari.

As investigações apontam que o conflito teve início depois que o homem reclamou do arroz servido na refeição. Conforme a apuração policial, a mulher havia consumido bebida alcoólica antes da briga. Durante o desentendimento, ela teria arremessado água quente contra o companheiro e, na sequência, utilizado uma faca para golpeá-lo na região do tórax.

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Vítima foi socorrida pelo Samu

Mesmo ferido, o homem conseguiu pedir ajuda. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista.

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Após a agressão, a suspeita deixou o imóvel levando a faca que, segundo a polícia, foi usada no ataque.

Suspeita apresentou outra versão

No dia seguinte ao ocorrido, a mulher compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia de Lençóis Paulista acompanhada por um advogado. Em depoimento, ela afirmou que agiu após ser empurrada pelo companheiro durante a discussão.

O caso foi registrado como lesão corporal e continua sob investigação da Polícia Civil.

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