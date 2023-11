Suspeita de cortar rosto de jovem em ônibus na Bahia é presa em SP | A TARDE

A mulher suspeita de cortar o rosto da estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, durante uma viagem de ônibus na Bahia, que vinha de Recife, foi presa em São Paulo no domingo, 12. A suspeita estava hospedada na zona norte da capital.



O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 2022. O coletivo passava pelo município de Conde, litoral norte da Bahia, quando a jovem teve o rosto cortado.

Em publicação nas redes sociais, a vítima disse que acordou sentindo fortes dores no rosto e percebeu que estava suja de sangue. Por causa da profundidade do corte, a estudante precisou levar 18 pontos. Uma amiga que viajava com Stefani ajudou com os primeiros socorros e acordou as outras pessoas que estavam no veículo.

Uma ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil de Conde, no litoral norte da Bahia. Uma pessoa que estava na poltrona atrás da jovem foi encontrada com uma faca. Segundo a vítima, essa pessoa foi liberada, pois, de acordo com a polícia, não havia provas suficientes para que a prisão preventiva fosse decretada.

Stefani afirma que não houve nenhuma discussão e ela não conversou com outra pessoa a não ser a amiga. “Provavelmente ficarei com uma lembrança eterna no rosto, que me fará relembrar esse terrível momento inúmeras vezes. Só espero que as autoridades finalizem as investigações e que a empresa de ônibus colabore com a disponibilização das imagens para que possamos prender o criminoso ou criminosa”.