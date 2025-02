Suspeito é preso com mais de R$ 1 milhão em celulares sem procedência

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações continuam - Foto: SSP/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 29, no bairro Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, após ser flagrado transportando mais de R$ 1 milhão em celulares sem procedência. A prisão ocorreu durante patrulhamento das equipes da Polícia Militar (PM), que receberam uma denúncia sobre um veículo de aluguel suspeito de estar envolvido com o tráfico e a comercialização ilegal de eletrônicos na região.

Durante a revista no veículo, a Polícia Militar encontrou 122 celulares de alto valor e um relógio digital | Foto: SSP/Reprodução

A situação começou quando uma locadora de veículos acionou a polícia após notar a movimentação suspeita de um carro da empresa. Imediatamente, os policiais obtiveram as informações sobre a placa e as características do veículo para iniciar as buscas. Ao localizarem o automóvel, a equipe seguiu o carro até encontrar um local seguro para realizar a abordagem.

No entanto, o motorista, ao perceber a aproximação da viatura, entrou em uma transportadora. Os policiais, então, abordaram o homem, que tentou se passar por um cliente da companhia. Os funcionários do local negaram conhecer o homem e os policiais em seguida, realizaram a abordagem.

Durante a revista no veículo, a Polícia Militar encontrou 122 celulares de alto valor e um relógio digital, todos sem nota fiscal. A mercadoria, que estava avaliada em mais de R$ 1 milhão, foi apreendida. O homem foi detido e levado ao 73º Distrito Policial (Jaçanã). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações continuam para apurar se os aparelhos são provenientes de roubos ou furtos na região.