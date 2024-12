Suspeitos na morte de delator são soltos por ilegalidade na prisão

Crime ocorreu no dia 8 de novembro - Foto: Reprodução/TV Globo

Dois suspeitos de envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach, delator do PCC executado a tiros, em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foram liberados pela Justiça neste sábado, 7, após audiência de custódia. Segundo o Metrópoles, isso se deu por uma suposta ilegalidade na prisão.

Henrique Soares Brito Soares, de 23 anos, e seu tio Allan Pereira Soares, 44, foram presos na capital paulista, após uma denúncia anônima recebida pela Polícia Militar. Porém, após pedido do Ministério Público, eles tiveram a prisão relaxada com a justificativa de que a versão policial sustentaria com o que foi apresentado nos autos do processo.

Conforme decisão, a juíza Juliana Pitelli da Guia afirma que "se houvesse algum indício de envolvimento de Marcos e Allan com o gravoso crime de homicídio em questão, certamente a autoridade policial os teria incluído naquele pedido [de prisão]". "Acrescento, ainda, que Allan e Marcos, ambos, são primários, sem registros de antecedentes criminais; ambos tem residência fixa" diz a decisão.