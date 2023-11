Taillon, miliciano alvo de traficantes é preso na Barra da Tijuca | A TARDE

O miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa foi preso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 31. Homem foi preso por agentes da Polícia Federal (PF). Tailon seria alvo de traficantes que executaram médicos na orla da Barra, por engano, no início de outubro.

A prisão aconteceu na Avenida Abelardo Bueno, na altura do número 3.500, de acordo com o G1. Também foram detidos três seguranças. Um deles estava deitado no chão e algemado.

O caso

Três médicos ortopedistas, entre eles um baiano, foram executados a tiros, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.



Um dos médicos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosques na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa. Os homens teriam confundido o médico baiano com o miliciano Taillon.