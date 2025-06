Tarô pode auxiliar na escolha do presente ideal de Dia dos Namorados

Mesa de tarô (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

Neste dia 12 de junho, momento em que é celebrado o Dia dos Namorados, os brasileiros costumam comprar presentes e fazer programas especiais com o objetivo de poder curtir o dia a dois. Nesse sentido, a taróloga Laura, da Gnomotarot, diz que as cartas do tarô podem auxiliar na hora de escolher o presente adequado.

Segundo ela, o baralho pode revelar necessidades afetivas ocultas e ajudar a oferecer algo que vá além do material. “Um jogo de Tarô pode nos ajudar a ver as necessidades atuais do seu parceiro. Por exemplo, as cartas como as do naipe de Copas podem nos indicar que seu companheiro ou companheira está precisando de algo mais emocional no momento. Já as cartas do naipe de Ouros simbolizam presentes mais materiais”, explicou Laura.

Neste ano, o céu astrológico para o Dia dos Namorados será impactado por uma Lua Cheia em Sagitário, Vênus em Touro e Júpiter em Câncer — combinação que favorece relações profundas e afetuosas.

Áries — Valete de Paus

“O ariano está cheio de iniciativa, paixão e vontade de explorar novos caminhos no amor”, diz Laura. Por isso, ele vai querer emoção e movimento. A dica é surpreender com uma experiência, como ingressos para algo emocionante ou uma escapada romântica.

Touro — Três de Copas

O taurino estará especialmente receptivo a encontros afetivos e celebrações. “Capriche no romantismo! Vênus está favorecendo os gestos clássicos”, sugere. Aposte em jantares, flores, perfumes ou doces artesanais.

Gêmeos — O Papa

Mais reflexivo do que o habitual, o geminiano busca vínculos com profundidade. “Ele vai admirar gestos que mostrem maturidade emocional”, explica. Um bom presente envolve simbolismo: livros importantes, objetos com história ou experiências culturais.

Câncer — Ás de Espadas

Com a mente clara, cancerianos vão apreciar conversas sinceras. “Um presente ideal seria algo simbólico e íntimo, como um livro com dedicatória ou uma carta com palavras verdadeiras.”

Leão — Rainha de Espadas

Mais exigente e atento, o leonino valoriza autenticidade. “A melhor forma de agradá-lo é com um presente elegante, sofisticado e personalizado”, afirma. Aposte em roupas ou acessórios que enalteçam seu brilho.

Virgem — Dois de Espadas

Cauteloso, o virginiano pode estar dividido emocionalmente. “É importante não o pressionar”, alerta Laura. Presentes funcionais e delicados são bem-vindos: cadernos, kits de bem-estar ou itens organizacionais.

Libra — Seis de Ouros

Librianos estarão em busca de equilíbrio e gestos de gentileza. “Pense em experiências a dois”, sugere. Um piquenique, um passeio artístico ou algo esteticamente belo agradam. “Se ainda estiver na dúvida, aposte em um presente mais caro”, reforça.

Escorpião — O Carro

Determinados e intensos, escorpianos querem movimento e profundidade. “Um presente ideal não é um objeto, mas sim uma experiência.” A dica é surpreender com algo marcante, como uma viagem ou algo que simbolize superação conjunta.

Sagitário — Ás de Paus

Com a Lua Cheia em seu signo, o sagitariano está vibrante e aberto ao novo. “Evite o óbvio”, aconselha Laura. Presentes inusitados, criativos e com espírito livre, como cursos ou aventuras, são a melhor pedida.

Capricórnio — Rei de Espadas

Mais racional, o capricorniano valoriza estruturas sólidas. “Mostre com gestos que você respeita o tempo, a estrutura e os valores dele.” Prefira presentes clássicos e funcionais, como um relógio ou uma peça útil para o trabalho.

Aquário — Valete de Copas

Criativos e afetuosos, aquarianos vão apreciar presentes fora do comum. “Crie algo artístico, como um vídeo com memórias ou uma playlist personalizada”, recomenda. Quanto mais original, melhor.

Peixes — A Força

Sensíveis, os piscianos precisam de segurança emocional. “Demonstre que está ao lado dele mesmo nas turbulências.” Aposte em objetos simbólicos e afetivos, como livros, cartas ou itens feitos à mão.

E quando o presente precisa falar à alma?

Laura destaca que, mais do que os signos, algumas cartas naturalmente pedem gestos emocionais. “O Seis de Copas é, talvez, a carta que mais diretamente fala de nostalgia, memórias afetivas e gestos doces do passado”, afirmou.