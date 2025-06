Solteiro no Dia dos Namorados? Veja três simpatias para atrair o amor

As práticas envolvem fé e concentração - Foto: Freepik

Com a chegada do Dia dos Namorados, muitos solteiros sentem a solidão bater mais forte. Para aqueles que desejam mudar esse cenário e atrair um novo amor — ou reacender uma paixão antiga —, o Babalorixá Fabrício Ty Odé revelou ao portal A TARDE três simpatias consideradas infalíveis para movimentar a vida amorosa nesse período especial.

Com elementos simples e acessíveis, as práticas envolvem fé, concentração e o poder simbólico dos ingredientes utilizados. A seguir, confira cada uma das simpatias e como realizá-las:

1. Para ter seu amor ao seu lado

Materiais:

1 vela vermelha

1 vela rosa

Pétalas de rosa vermelhas

Alfazema

Sementes de girassol

Gotas de essência de baunilha

Mel

1 prato

| Foto: Ilustrativa/Freepik

Como fazer:

Coloque as duas velas — a vermelha e a rosa — acesas no centro do prato. Ao redor, faça um círculo com as pétalas de rosa vermelhas. Por cima, espalhe um pouco de alfazema, sementes de girassol, gotas de baunilha e finalize com mel. Enquanto prepara, mentalize seu desejo com clareza e sinceridade, pedindo para que o amor verdadeiro se aproxime e permaneça.

2. Para fazer ele (ou ela) pensar em você e te procurar

Materiais:

1 pedaço de papel branco

1 panela com água

Nome completo da pessoa amada

Sua voz e intenção

Como fazer:

| Foto: Ilustrativa/ Freepik

Escreva o nome completo da pessoa desejada em um papel branco. Dobre-o quatro vezes. Coloque o papel dentro de uma panela com água fervente, dizendo em voz alta:

“(Nome da pessoa), assim como esta água está fervendo, vai ferver também sua cabeça. Você só vai pensar em mim e virá correndo me procurar.”

Essa simpatia tem como objetivo estimular a conexão energética entre você e o outro, trazendo a lembrança constante de sua presença.

3. Para adoçar e aproximar quem você deseja ao seu lado

Materiais:

2 maçãs vermelhas

2 tiras de papel branco

Lápis

1 pires branco

Mel

2 velas vermelhas

1 copo com vinho

Como fazer:

| Foto: Ilustrativa/Freepik

Corte as duas maçãs ao meio. Em duas tiras de papel, escreva com lápis o nome da pessoa amada sete vezes. Coloque uma tira dentro de cada maçã, representando um a pessoa e outro você. Em um pires branco, posicione as maçãs com os nomes dentro. Regue com mel por cima, mentalizando seu pedido. Ao lado, acenda duas velas vermelhas e coloque um copo com vinho.

De acordo com Fabrício Ty Odé, mais do que seguir os passos corretamente, o essencial é a força do pensamento positivo e da intenção verdadeira durante cada ritual.