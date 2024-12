Taxista de 80 anos é sequestrado, esfaqueado e morto

Carro da vítima foi incendiado - Foto: Reproduçaõ/Band TV

Um taxista de 80 anos, identificado como Cláudio Chericoni, morreu após ser esfaqueado durante um sequestro em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nesta terça-feira, 10. O veículo dele foi localizado incendiado na Vila Balneária e, quando a polícia chegou ao local, a vítima já estava morta.

Um pedreiro e um frentista acabaram presos por suspeita de participação no crime. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, um familiar da vítima contou que os criminosos entraram em contato pedindo uma grana de R$ 5 mil.

O Pix que o homem informou aos parentes da vítima era de um frentista de 30 anos, que não teve a identidade revelada. À polícia, ele afirmou que não sabia do sequestro e que só aceitou a proposta de um homem que o abordou no local onde ele trabalhava.

Esquema

Após o aceite, o sequestrador depositaria R$ 1.000 em sua conta e ele teria que entregar essa quantia em espécie, podendo ficar com R$ 50.

No mesmo local, os agentes encontraram um pedreiro de 38 anos, que é apontado como o autor do sequestro. Ao ver os policiais, o suspeito tentou fugir, mas não teve sucesso.

Três pedaços de papéis com números de celulares foram encontrados com ele e apreendidos pela polícia. O suspeito disse aos investigadores que estava no local apenas bebendo e que não tinha conhecimento do crime.

No entanto, a versão do suspeito não foi aceita e a prisão em flagrante foi decretada. Caso seja realmente o culpado, a pena para esse crime é de 24 a 30 anos de prisão.