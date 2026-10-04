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Tem dinheiro para receber? Veja as datas do INSS e outros benefícios
Pagamentos de benefícios e programas começam ao longo do mês; confira as datas de cada calendário
Outubro de 2026 já começou e, com ele, diferentes benefícios e programas sociais têm pagamentos previstos para os próximos dias. As datas variam conforme o número final do benefício, o NIS ou o mês de nascimento do trabalhador.
Entre os pagamentos previstos estão INSS, Bolsa Família, Pé-de-Meia, BPC/Loas e saque-aniversário do FGTS.
Confira abaixo quando cada benefício será liberado.
INSS
Os pagamentos do INSS referentes à competência de outubro começam em 26 de outubro para quem recebe até um salário mínimo. O calendário segue até 9 de novembro, conforme o número final do benefício.
Para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos começam em 3 de novembro e também terminam no dia 9.
A data correta é definida pelo último número do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do traço. O calendário oficial de 2026 foi divulgado pelo INSS.
Quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 26/10
- Final 2: 27/10
- Final 3: 28/10
- Final 4: 29/10
- Final 5: 30/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 09/11
Quem recebe acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 09/11
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Bolsa Família
O pagamento do Bolsa Família de outubro começa em 19 de outubro e segue até o dia 30. A liberação ocorre de forma escalonada, conforme o último número do NIS do responsável familiar.
A partir deste mês, o programa também passa a ter novos valores. O benefício mínimo por família foi atualizado de R$ 600 para R$ 691, conforme a recomposição anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Calendário do Bolsa Família em outubro
- NIS final 1: 19/10
- NIS final 2: 20/10
- NIS final 3: 21/10
- NIS final 4: 22/10
- NIS final 5: 23/10
- NIS final 6: 26/10
- NIS final 7: 27/10
- NIS final 8: 28/10
- NIS final 9: 29/10
- NIS final 0: 30/10
Pé-de-Meia
Os estudantes que participam do Pé-de-Meia também têm pagamentos previstos em outubro. Nesta etapa, o cronograma considera os meses de nascimento dos beneficiários.
Calendário do Pé-de-Meia
- Janeiro e fevereiro: 19/10
- Março e abril: 20/10
- Maio e junho: 21/10
- Julho e agosto: 22/10
- Setembro e outubro: 23/10
- Novembro e dezembro: 26/10
O programa é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública que atendem aos critérios estabelecidos para receber os incentivos. O calendário operacional de 2026 foi regulamentado pelo Ministério da Educação.
BPC/Loas
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também segue o calendário de pagamentos do INSS. Para quem recebe até um salário mínimo, os valores referentes a outubro começam a ser liberados em 26 de outubro e seguem até 9 de novembro.
A data depende do número final do benefício.
Calendário do BPC em outubro
- Final 1: 26/10
- Final 2: 27/10
- Final 3: 28/10
- Final 4: 29/10
- Final 5: 30/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 09/11
Saque-aniversário do FGTS
Quem nasceu em outubro e aderiu ao saque-aniversário do FGTS pode retirar o dinheiro a partir de 1º de outubro.
Na modalidade, o trabalhador pode sacar uma parcela do saldo disponível nas contas do FGTS durante o período correspondente ao seu mês de aniversário.
Para os nascidos em outubro, o período de saque se estende até o fim de dezembro de 2026. A modalidade é opcional e quem não aderiu permanece no saque-rescisão.
Calendário do saque-aniversário do FGTS
- Janeiro: 02/01 a 31/03
- Fevereiro: 02/02 a 30/04
- Março: 03/03 a 29/05
- Abril: 01/04 a 30/06
- Maio: 04/05 a 31/07
- Junho: 01/06 a 31/08
- Julho: 01/07 a 30/09
- Agosto: 03/08 a 30/10
- Setembro: 01/09 a 30/11
- Outubro: 01/10 a 31/12
- Novembro: 02/11/2026 a 29/01/2027
- Dezembro: 01/12/2026 a 26/02/2027