Tem dinheiro para receber? Veja as datas do INSS e outros benefícios

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Outubro de 2026 já começou e, com ele, diferentes benefícios e programas sociais têm pagamentos previstos para os próximos dias. As datas variam conforme o número final do benefício, o NIS ou o mês de nascimento do trabalhador.

Entre os pagamentos previstos estão INSS, Bolsa Família, Pé-de-Meia, BPC/Loas e saque-aniversário do FGTS.

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Confira abaixo quando cada benefício será liberado.

INSS

Os pagamentos do INSS referentes à competência de outubro começam em 26 de outubro para quem recebe até um salário mínimo. O calendário segue até 9 de novembro, conforme o número final do benefício.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos começam em 3 de novembro e também terminam no dia 9.

A data correta é definida pelo último número do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do traço. O calendário oficial de 2026 foi divulgado pelo INSS.

Quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 26/10

Final 2: 27/10

Final 3: 28/10

Final 4: 29/10

Final 5: 30/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 09/11

Quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 03/11

Finais 2 e 7: 04/11

Finais 3 e 8: 05/11

Finais 4 e 9: 06/11

Finais 5 e 0: 09/11

Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família de outubro começa em 19 de outubro e segue até o dia 30. A liberação ocorre de forma escalonada, conforme o último número do NIS do responsável familiar.

A partir deste mês, o programa também passa a ter novos valores. O benefício mínimo por família foi atualizado de R$ 600 para R$ 691, conforme a recomposição anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Calendário do Bolsa Família em outubro

NIS final 1: 19/10

NIS final 2: 20/10

NIS final 3: 21/10

NIS final 4: 22/10

NIS final 5: 23/10

NIS final 6: 26/10

NIS final 7: 27/10

NIS final 8: 28/10

NIS final 9: 29/10

NIS final 0: 30/10

Pé-de-Meia

Os estudantes que participam do Pé-de-Meia também têm pagamentos previstos em outubro. Nesta etapa, o cronograma considera os meses de nascimento dos beneficiários.

Calendário do Pé-de-Meia

Janeiro e fevereiro: 19/10

Março e abril: 20/10

Maio e junho: 21/10

Julho e agosto: 22/10

Setembro e outubro: 23/10

Novembro e dezembro: 26/10

O programa é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública que atendem aos critérios estabelecidos para receber os incentivos. O calendário operacional de 2026 foi regulamentado pelo Ministério da Educação.

BPC/Loas

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também segue o calendário de pagamentos do INSS. Para quem recebe até um salário mínimo, os valores referentes a outubro começam a ser liberados em 26 de outubro e seguem até 9 de novembro.

A data depende do número final do benefício.

Calendário do BPC em outubro

Final 1: 26/10

Final 2: 27/10

Final 3: 28/10

Final 4: 29/10

Final 5: 30/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 09/11

Saque-aniversário do FGTS

Quem nasceu em outubro e aderiu ao saque-aniversário do FGTS pode retirar o dinheiro a partir de 1º de outubro.

Na modalidade, o trabalhador pode sacar uma parcela do saldo disponível nas contas do FGTS durante o período correspondente ao seu mês de aniversário.

Para os nascidos em outubro, o período de saque se estende até o fim de dezembro de 2026. A modalidade é opcional e quem não aderiu permanece no saque-rescisão.

Calendário do saque-aniversário do FGTS