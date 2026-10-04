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Tem dinheiro para receber? Veja as datas do INSS e outros benefícios

Pagamentos de benefícios e programas começam ao longo do mês; confira as datas de cada calendário

Iarla Queiroz
Por
Veja o calendário de pagamentos de outubro de 2026
Veja o calendário de pagamentos de outubro de 2026 - Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO

Outubro de 2026 já começou e, com ele, diferentes benefícios e programas sociais têm pagamentos previstos para os próximos dias. As datas variam conforme o número final do benefício, o NIS ou o mês de nascimento do trabalhador.

Entre os pagamentos previstos estão INSS, Bolsa Família, Pé-de-Meia, BPC/Loas e saque-aniversário do FGTS.

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Confira abaixo quando cada benefício será liberado.

INSS

Os pagamentos do INSS referentes à competência de outubro começam em 26 de outubro para quem recebe até um salário mínimo. O calendário segue até 9 de novembro, conforme o número final do benefício.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos começam em 3 de novembro e também terminam no dia 9.

A data correta é definida pelo último número do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do traço. O calendário oficial de 2026 foi divulgado pelo INSS.

Quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 26/10
  • Final 2: 27/10
  • Final 3: 28/10
  • Final 4: 29/10
  • Final 5: 30/10
  • Final 6: 03/11
  • Final 7: 04/11
  • Final 8: 05/11
  • Final 9: 06/11
  • Final 0: 09/11

Quem recebe acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 03/11
  • Finais 2 e 7: 04/11
  • Finais 3 e 8: 05/11
  • Finais 4 e 9: 06/11
  • Finais 5 e 0: 09/11

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Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família de outubro começa em 19 de outubro e segue até o dia 30. A liberação ocorre de forma escalonada, conforme o último número do NIS do responsável familiar.

A partir deste mês, o programa também passa a ter novos valores. O benefício mínimo por família foi atualizado de R$ 600 para R$ 691, conforme a recomposição anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Calendário do Bolsa Família em outubro

  • NIS final 1: 19/10
  • NIS final 2: 20/10
  • NIS final 3: 21/10
  • NIS final 4: 22/10
  • NIS final 5: 23/10
  • NIS final 6: 26/10
  • NIS final 7: 27/10
  • NIS final 8: 28/10
  • NIS final 9: 29/10
  • NIS final 0: 30/10

Pé-de-Meia

Os estudantes que participam do Pé-de-Meia também têm pagamentos previstos em outubro. Nesta etapa, o cronograma considera os meses de nascimento dos beneficiários.

Calendário do Pé-de-Meia

  • Janeiro e fevereiro: 19/10
  • Março e abril: 20/10
  • Maio e junho: 21/10
  • Julho e agosto: 22/10
  • Setembro e outubro: 23/10
  • Novembro e dezembro: 26/10

O programa é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública que atendem aos critérios estabelecidos para receber os incentivos. O calendário operacional de 2026 foi regulamentado pelo Ministério da Educação.

BPC/Loas

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também segue o calendário de pagamentos do INSS. Para quem recebe até um salário mínimo, os valores referentes a outubro começam a ser liberados em 26 de outubro e seguem até 9 de novembro.

A data depende do número final do benefício.

Calendário do BPC em outubro

  • Final 1: 26/10
  • Final 2: 27/10
  • Final 3: 28/10
  • Final 4: 29/10
  • Final 5: 30/10
  • Final 6: 03/11
  • Final 7: 04/11
  • Final 8: 05/11
  • Final 9: 06/11
  • Final 0: 09/11

Saque-aniversário do FGTS

Quem nasceu em outubro e aderiu ao saque-aniversário do FGTS pode retirar o dinheiro a partir de 1º de outubro.

Na modalidade, o trabalhador pode sacar uma parcela do saldo disponível nas contas do FGTS durante o período correspondente ao seu mês de aniversário.

Para os nascidos em outubro, o período de saque se estende até o fim de dezembro de 2026. A modalidade é opcional e quem não aderiu permanece no saque-rescisão.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

  • Janeiro: 02/01 a 31/03
  • Fevereiro: 02/02 a 30/04
  • Março: 03/03 a 29/05
  • Abril: 01/04 a 30/06
  • Maio: 04/05 a 31/07
  • Junho: 01/06 a 31/08
  • Julho: 01/07 a 30/09
  • Agosto: 03/08 a 30/10
  • Setembro: 01/09 a 30/11
  • Outubro: 01/10 a 31/12
  • Novembro: 02/11/2026 a 29/01/2027
  • Dezembro: 01/12/2026 a 26/02/2027
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Benefícios calendário Pé-de-Meia

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