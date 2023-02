Temporal causa 24 mortes no litoral de São Paulo

Vinte e quatro mortes foram provocadas pelas fortes chuvas que castigaram várias regiões de São Paulo nas últimas 24 horas. Alagamentos e deslizamentos deixaram centenas de desabrigados e interditaram as rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios.

Além das mortes confirmadas até o momento, 228 pessoas ficaram desalojadas e 338 desabrigadas. As cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga decretaram estado de calamidade. Serviços básicos como água, luz e sinal de celular também foram interrompidos em alguns municípios.

As regiões foram tão afetadas que até os helicópteros da PM têm dificuldade para resgatar vítimas durante chuva, com isso, o Exército deve enviar aeronaves para ajudar no resgate. A Defesa Civil Nacional também foi acionada.

Em 24 horas choveu o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do Litoral Norte paulista, segundo a Defesa Civil de de São Sebastião.