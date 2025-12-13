Terremoto de magnitude 4.4 atinge famoso ponto turístico no interior

Araxá é famosa por suas reservas de águas termais. - Foto: Divulgação / Prefeitura de Araxá

Um terremoto de magnitude 4.4 atingiu a cidade de Araxá, no interior de Minas Gerais. A cidade atrai milhares de turistas todos os anos que vão em busca de relaxar nas águas termais.

O tremor foi registrado às 22h10 de sexta-feira, 12, e foi sentido em diversos pontos da cidade. Não há registro de danos materiais ou feridos. Segundo a Defesa Civil, as equipes seguem em monitoramento e levantamento de informações para garantir a segurança da população.

As mineradoras da cidade foram acionadas por medida de segurança. A prefeitura foi informada que as barragens instaladas na cidade estão estáveis, mas seguem monitoradas para verificar se houve qualquer tipo de alteração estrutural após o tremor.

A Defesa Civil alertou a população sobre a possibilidade de novos tremores. O órgão orientou que, em casos assim, os moradores mantenham a calma e procurem locais seguros para se abrigarem.