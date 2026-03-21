FLEXIBILIZAÇÃO
Testemunhas de Jeová mudam regra sobre transfusão de sangue
Fiéis agora podem realizar procedimento em cirurgias programadas
Por Ane Catarine
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As Testemunhas de Jeová passaram a permitir que fiéis usem o próprio sangue em procedimentos médicos, desde que ele seja retirado e armazenado previamente para uso posterior.
A mudança, segundo a BBC News, atualiza as regras sobre transfusões e impacta decisões médicas de seguidores em todo o mundo.
Na prática, a nova orientação autoriza o uso da chamada autotransfusão em cirurgias programadas. Nesse modelo, o paciente pode ter o próprio sangue coletado antes do procedimento e recebê-lo de volta durante a operação.
E outros tipos de transfusão?
Apesar da flexibilização, permanece a proibição de transfusões com sangue de outras pessoas. A doutrina do grupo continua baseada na interpretação bíblica de que é necessário “abster-se de sangue”.
O que muda na prática
A nova regra amplia as opções para procedimentos eletivos, especialmente cirurgias planejadas com antecedência.
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Em situações de emergência ou que exigem transfusão imediata, no entanto, a restrição ao uso de sangue de doadores permanece.
As Testemunhas de Jeová têm cerca de 9 milhões de seguidores no mundo, sendo aproximadamente 900 mil no Brasil.
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