Testemunhas de Jeová mudam regra sobre transfusão de sangue

Siga o A TARDE no Google

Testemunhas de Jeová novas regras para transfusão de sangue - Foto: Agência Brasil/ Tomaz Silva

As Testemunhas de Jeová passaram a permitir que fiéis usem o próprio sangue em procedimentos médicos, desde que ele seja retirado e armazenado previamente para uso posterior.

A mudança, segundo a BBC News, atualiza as regras sobre transfusões e impacta decisões médicas de seguidores em todo o mundo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, a nova orientação autoriza o uso da chamada autotransfusão em cirurgias programadas. Nesse modelo, o paciente pode ter o próprio sangue coletado antes do procedimento e recebê-lo de volta durante a operação.

E outros tipos de transfusão?

Apesar da flexibilização, permanece a proibição de transfusões com sangue de outras pessoas. A doutrina do grupo continua baseada na interpretação bíblica de que é necessário “abster-se de sangue”.

O que muda na prática

A nova regra amplia as opções para procedimentos eletivos, especialmente cirurgias planejadas com antecedência.

Em situações de emergência ou que exigem transfusão imediata, no entanto, a restrição ao uso de sangue de doadores permanece.

As Testemunhas de Jeová têm cerca de 9 milhões de seguidores no mundo, sendo aproximadamente 900 mil no Brasil.