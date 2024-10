Tia lamenta morte da criança de 2 anos que morreu atropelada: "Foi amado"

Câmeras de segurança do local captaram momento em que menino sai correndo do restaurante em direção a rua - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O menino de 2 anos que morreu atropelado após sair correndo de um restaurante, em Guarujá, litoral de São Paulo, neste sábado, 27, foi sepultado neste último domingo, 29.

Em despedida ao sobrinho, uma tia foi às redes sociais e escreveu emocionada, “palavras não descrevem a dor que está sentindo”. Ela também lamentou o fato de “o significado da expressão ‘nunca mais’ ser tão real.”

Uma internauta diz também ter presenciado a fatalidade, em seu Instagram, “Tudo aconteceu tão rápido na minha frente que eu paralisei em choque. O barulho do carro, o desespero do pai, as pessoas gritando desesperadas, todos correndo para socorrer e ver o bebezinho tão lindo naquela situação”, escreveu a jovem.

O momento do acidente foi captado pelas câmeras de segurança do local, de acordo com o pai, a criança soltou a mão dele dentro do estabelecimento e depois saiu correndo em direção a rua.