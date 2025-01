Tire da tomada: 5 eletrodomésticos que gastam muita energia desligados

Televisão é uma das grandes vilãs - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Com o mundo cada vez mais conectado e eletrificado, o gasto com a conta de energia vê seu impacto disparar no orçamento das famílias. Para salvar energia - e o bolso - muitos brasileiros optam por desligar os aparelhos. Só que, em alguns casos, mesmo assim eles seguem consumindo.

Quando desligados, os dispositivos em modo de espera (standby) continuam a usar a eletricidade para manter as funções de prontidão, como a luz indicadora de que o equipamento está ligado. Por isso, desconectá-los da tomada é uma medida que interrompe completamente o gasto elétrico desnecessário.

Veja alguns aparelhos que funcionam desta forma:

1. Televisão

Equipamento essencial na casa da maioria dos brasileiros, a televisão é uma das grandes vilãs do consumo de energia elétrica. Para ela, a melhor solução é tirá-la da tomada quando não estiver assistindo. Além disso, considere o uso de um filtro de linha para desligar múltiplos dispositivos de forma prática, evitando o gasto excessivo.

2. Micro-ondas

Considerado o melhor amigo daqueles que possuem pouco tempo para cozinhar, ou simplesmente têm preguiça, o microondas gasta energia desligado, especialmente por causa do visor e do relógio.

3. Ar-condicionado

Fundamental em uma cidade quente como Salvador, o ar-condicionado é, talvez, o grande vilão das contas de energia. Quando não estiver no ambiente, certifique-se de desligá-lo completamente e retirá-lo da tomada. O ideal também é investir em modelos novos e tecnológicos que permitam o ajuste automático da temperatura.

4. Computador

Outro aparelho fundamental, o computador também demanda muita energia mesmo desligado. Por esse motivo, desligá-lo completamente e retirá-lo da tomada quando não estiver em uso pode gerar uma economia significativa a longo prazo. Certifique-se também de desligar o monitor, impressora e outros periféricos conectados ao PC.

5. Carregadores de celular e notebook

Para completar a lista, os carregadores de celular e notebook consomem energia mesmo sem o dispositivo conectado. Portanto, ao finalizar o carregamento, desconecte-os do plugue. Além de economizar dinheiro, você prolonga a vida útil desses dispositivos e evita desperdícios.