Palestinos retornam para Gaza e encontram cidade em escombros e ruínas

Escavadeiras foram utilizadas para retirar o lixo das ruas - Foto: Omar AL-QATTAA / AFP)

Milhares de palestinos voltaram para a cidade de Gaza neste domingo, 19. Aproveitando o cessar-fogo entre Israel e Hamas, os moradores da área de conflito retornaram ao local pela primeira vez em meses e resgataram escombros, ruínas em uma cidade fantasma devastada pela guerra. Escavadeiras foram utilizadas para retirar o lixo das ruas.

Leia mais:



>> Primeiras reféns são libertadas após cessar-fogo na Faixa de Gaza

>> Netanyahu cobra lista dos reféns para cumprir cessar-fogo

Mesmo sem saber o que encontrariam pela frente, os moradores palestinos se apressaram para tentar chegar em casa — ainda que destruídos. Muitos nem esperaram o horário oficial do início do cessar-fogo. Foi o caso de Rana Mohsen, de 43 anos e mãe de três filhos. Ela narrou à AFP como estava se sentindo ao retornar ao território pulverizado pelos bombardeios após mais de 15 meses.

"Minha alegria é indescritível. Finalmente estamos em nossa casa. Não sobrou nada, apenas escombros, mas é nossa casa. Temos sorte porque parte do teto ainda está intacta. A magnitude da destruição é inimaginável. Edifícios e lugares emblemáticos desapareceram completamente, como se fosse uma cidade fantasma ou abandonada", declarou à AFP.

Na cidade de Rafah, os deslocados chegaram a pé, de bicicleta ou até mesmo em carroças puxadas por burros com os pertences que embarcaram durante a fuga da guerra. Já na cidade de Nuseirat, no centro do território, crianças se aglomeraram nas ruas enquanto as forças de segurança do Hamas patrulhavam aramadas pouco antes da entrada em vigor do cessar-fogo.

Moradores afirmaram à AFP que viram corpos em depósito durante a peregrinação de volta ao lar.

A reabertura das cidades na Faixa de Gaza para os moradores e a ordem de entrada de ajuda humanitária na região fazem parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas que começou a valer neste domingo, 19. Outra parte do acordo diz respeito à liberação de referências.

O Hamas libertou nas primeiras horas de domingo jovens três reféns que foram sequestrados na invasão de outubro de 2023. Já Israel soltou, no começo da noite de domingo, 90 jovens palestinos que foram presos durante uma guerra.