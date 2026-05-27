BRASIL
Trabalhar no Enem pagará diária de até R$ 864; saiba como se inscrever
Profissionais também atuarão em outros exames nacionais
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) de 2026 nesta quarta-feira, 27, que vai selecionar os profissionais que participaram da realização do Enem e outros exames nacionais. Os aprovados poderão receber até R$ 864 por dia.
Os profissionais selecionados atuarão na fiscalização e certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida/Enamed).
Remuneração e ajuda de custo
Os certificadores receberão uma diária de R$ 510,00 por dia de aplicação de prova. Esse valor pode subir para até R$ 864,00 caso haja a necessidade de deslocamento por uma distância superior a 150 quilômetros.
Vale ressaltar que o Inep não realiza o reembolso de despesas com transporte, alimentação ou hospedagem, sendo esses custos de total responsabilidade do próprio profissional.
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Cronograma e procedimento de inscrição
As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de junho, exclusivamente pelo sistema oficial da RNC na internet. Para efetuar o cadastro, o candidato deve informar:
- CPF e data de nascimento (dados que devem coincidir com a base da Receita Federal);
- Endereço de e-mail e número de telefone válidos.
Candidatos que nunca participaram do programa devem realizar o cadastro prévio por meio do portal de login único do governo federal (sso.acesso.gov.br).
Critérios de elegibilidade e requisitos
Quem pode se inscrever?
- Servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício;
- Docentes das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivos (concursados) e estejam em exercício da docência em 2026.
Vale ressaltar que profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não estão autorizados a participar.
Quais são os requisitos mínimos?
- Possuir ensino médio completo;
- Ter smartphone ou tablet com internet móvel própria, rodando sistema operacional Android (versão mínima 5.1) ou iOS (versão mínima 10);
- Ter acesso à internet para realizar o curso de capacitação online, obtendo aproveitamento mínimo de 70%;
- Não estar inscrito como participante em nenhum dos exames nos quais for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);
- Não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos nos referidos exames;
- Não possuir qualquer vínculo com a logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação das provas em 2026;
- Não possuir pendências financeiras ou débitos com a Receita Federal e com a Dívida Ativa da União;
- Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.
Atribuições do cargo
Os certificadores da RNC são responsáveis por assegurar a lisura dos processos. Suas funções incluem:
- Verificar, de forma presencial, o cumprimento correto dos procedimentos de aplicação das provas;
- Conferir a integridade, o armazenamento seguro e a abertura dos malotes de exames;
- Acompanhar a atuação da equipe de aplicação local e os procedimentos de vistoria eletrônica;
- Registrar e fiscalizar os horários de abertura e fechamento de portões, bem como o início e o término das avaliações;
- Monitorar o processo de devolução dos materiais sigilosos aos Correios;
- Controlar a utilização de salas extras, substituições de cadernos de questões e o número de candidatos ausentes;
- Preencher e enviar o relatório eletrônico de certificação por meio do sistema oficial da RNC.
Jornada de trabalho: No dia da aplicação, o certificador deve se apresentar ao coordenador do local de prova rigorosamente às 8h e encerrar suas atividades às 20h (sempre seguindo o horário oficial de Brasília).