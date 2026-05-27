Trabalhar no Enem pagará diária de até R$ 864; saiba como se inscrever

Siga o A TARDE no Google

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) de 2026 nesta quarta-feira, 27, que vai selecionar os profissionais que participaram da realização do Enem e outros exames nacionais. Os aprovados poderão receber até R$ 864 por dia.

Os profissionais selecionados atuarão na fiscalização e certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida/Enamed).

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Remuneração e ajuda de custo

Os certificadores receberão uma diária de R$ 510,00 por dia de aplicação de prova. Esse valor pode subir para até R$ 864,00 caso haja a necessidade de deslocamento por uma distância superior a 150 quilômetros.

Vale ressaltar que o Inep não realiza o reembolso de despesas com transporte, alimentação ou hospedagem, sendo esses custos de total responsabilidade do próprio profissional.

Cronograma e procedimento de inscrição

As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de junho, exclusivamente pelo sistema oficial da RNC na internet. Para efetuar o cadastro, o candidato deve informar:

CPF e data de nascimento (dados que devem coincidir com a base da Receita Federal);

Endereço de e-mail e número de telefone válidos.

Candidatos que nunca participaram do programa devem realizar o cadastro prévio por meio do portal de login único do governo federal (sso.acesso.gov.br).

Critérios de elegibilidade e requisitos

Quem pode se inscrever?

Servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício;

Docentes das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivos (concursados) e estejam em exercício da docência em 2026.

Vale ressaltar que profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não estão autorizados a participar.

Quais são os requisitos mínimos?

Possuir ensino médio completo;

Ter smartphone ou tablet com internet móvel própria, rodando sistema operacional Android (versão mínima 5.1) ou iOS (versão mínima 10);

Ter acesso à internet para realizar o curso de capacitação online, obtendo aproveitamento mínimo de 70%;

Não estar inscrito como participante em nenhum dos exames nos quais for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);

Não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos nos referidos exames;

Não possuir qualquer vínculo com a logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação das provas em 2026;

Não possuir pendências financeiras ou débitos com a Receita Federal e com a Dívida Ativa da União;

Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.

Atribuições do cargo

Os certificadores da RNC são responsáveis por assegurar a lisura dos processos. Suas funções incluem:

Verificar, de forma presencial, o cumprimento correto dos procedimentos de aplicação das provas;

Conferir a integridade, o armazenamento seguro e a abertura dos malotes de exames;

Acompanhar a atuação da equipe de aplicação local e os procedimentos de vistoria eletrônica;

Registrar e fiscalizar os horários de abertura e fechamento de portões, bem como o início e o término das avaliações;

Monitorar o processo de devolução dos materiais sigilosos aos Correios;

Controlar a utilização de salas extras, substituições de cadernos de questões e o número de candidatos ausentes;

Preencher e enviar o relatório eletrônico de certificação por meio do sistema oficial da RNC.

Jornada de trabalho: No dia da aplicação, o certificador deve se apresentar ao coordenador do local de prova rigorosamente às 8h e encerrar suas atividades às 20h (sempre seguindo o horário oficial de Brasília).