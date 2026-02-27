Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA DETERMINAÇÃO

Trabalhar no feriado? Governo toma decisão que impacta o comércio

Decisão está em pauta desde 2023

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/02/2026 - 10:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Decisão está em pauta desde 2023
Decisão está em pauta desde 2023 -

O comércio em feriados continua livre de novas restrições por mais 90 dias, após determinação do Ministério do Trabalho e Emprego. O governo federal anunciou que a portaria que exigiria acordos coletivos entre empresas e sindicatos, prevista para março, será novamente adiada e publicada em breve no Diário Oficial da União.

A regra estabelece que lojas, supermercados e farmácias só poderiam funcionar em feriados se houvesse negociação coletiva e respeito às leis municipais. Atualmente, a abertura ainda segue com base em acordos individuais entre patrões e empregados, como era permitido desde 2021.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A regra já havia sido adiada diversas vezes. Inicialmente prevista para 2023, teve a vigência remarcada para março, depois maio e julho de 2024, posteriormente julho de 2025 e, por fim, março de 2026 — agora novamente suspensa.

Leia Também:

CPI do INSS: Davi Alcolumbre pode anular quebra de sigilo de Lulinha
CPMI do INSS: base de Lula tenta barrar quebra de sigilo de Lulinha
Ex-aluna da USP acusada de desviar R$ 927 mil recebe nova condenação

Comissão vai debater texto

Após reunião entre o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, parlamentares e representantes de trabalhadores e do setor empresarial, será criada uma comissão bipartite.

Dez representantes do setor empresarial e dez do lado dos trabalhadores terão até 90 dias para propor uma solução consensual. As reuniões acontecerão duas vezes por mês.

As entidades terão cinco dias para indicar os nomes que integrarão o grupo. A comissão será assessorada pelo Ministério do Trabalho e terá até 90 dias para apresentar uma proposta consensual sobre o tema.

Medida divide opiniões

Sindicatos de comerciários defendem que a negociação coletiva protege os trabalhadores e evita abusos em feriados. Já empresários alertam para custos maiores, imprevisibilidade e impacto sobre pequenos comerciantes.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) destaca que, em cidades sem sindicatos, lojas poderiam ser obrigadas a fechar.

O tema ganha relevância neste ano, com nove feriados nacionais caindo entre segunda e sexta-feira, incluindo a Sexta-Feira Santa (3 de abril) e Tiradentes (21 de abril), o que pode afetar o funcionamento do comércio em várias regiões do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comércio feriado governo federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão está em pauta desde 2023
Play

Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’

Decisão está em pauta desde 2023
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Decisão está em pauta desde 2023
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Decisão está em pauta desde 2023
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x