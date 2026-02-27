Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALVO DA JUSTIÇA

Ex-aluna da USP acusada de desviar R$ 927 mil recebe nova condenação

Alicia Dudy Muller teria aplicado golpe em lotérica

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/02/2026 - 6:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica
Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica -

Uma nova condenação contra Alicia Dudy Muller Veiga, ex-aluna da Universidade de São Paulo (USP) acusada de desviar dinheiro da formatura de sua turma na universidade, foi aplicada pela Justiça de São Paulo.

Dessa vez, a condenação é referente a um suposto golpe com bilhetes em uma lotérica. Ela recebeu a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o responsável pela lotérica, ela conseguiu fazer cerca de R$ 193 mil em apostas, mas não efetuou o pagamento como prometido. Alicia teria abusado da confiança dos funcionários por já ser uma cliente que tinha o hábito de fazer apostas com valor elevado.

Publicada na quarta-feira, 25, a decisão foi da juíza Adriana Costa da 32ª Vara Criminal. Cabe recurso contra a decisão.

Leia Também:

Mulher é indicada pela primeira vez para posto de general do Exército
Juiz que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual
Justiça toma decisão em queixa-crime do PT contra Jojo Todynho

Primeira condenação

Alicia já havia sido condenada pela Justiça de São Paulo pelo desvio de R$ 927 mil da formatura de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Em 2024, ela foi condenada a cinco anos de prisão pelo crime de estelionato.

O caso veio à tona em 2023, quando a estudante era presidente da comissão de formatura e foi acusada de ficar com o dinheiro arrecadado entre outros alunos para o evento.

Ela recorreu dessa decisão e o julgamento ainda não foi realizado. De acordo com os autos, Alícia pediu que a empresa responsável pelo evento transferisse para uma conta bancária da sua titularidade os pagamentos dos estudantes.

Conforme as investigações, a então estudante usava o dinheiro em proveito próprio, para a compra de celular, relógio, aluguel de carros e gastos com aluguel de apartamento. A polícia percebeu a melhoria do padrão de vida da jovem em pouco tempo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil justiça USP

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica
Play

Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’

Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x