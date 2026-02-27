Ex-aluna da USP acusada de desviar R$ 927 mil recebe nova condenação

Ex-aluna da USP teria aplicado golpe em lotérica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma nova condenação contra Alicia Dudy Muller Veiga, ex-aluna da Universidade de São Paulo (USP) acusada de desviar dinheiro da formatura de sua turma na universidade, foi aplicada pela Justiça de São Paulo.

Dessa vez, a condenação é referente a um suposto golpe com bilhetes em uma lotérica. Ela recebeu a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Segundo o responsável pela lotérica, ela conseguiu fazer cerca de R$ 193 mil em apostas, mas não efetuou o pagamento como prometido. Alicia teria abusado da confiança dos funcionários por já ser uma cliente que tinha o hábito de fazer apostas com valor elevado.

Publicada na quarta-feira, 25, a decisão foi da juíza Adriana Costa da 32ª Vara Criminal. Cabe recurso contra a decisão.

Primeira condenação

Alicia já havia sido condenada pela Justiça de São Paulo pelo desvio de R$ 927 mil da formatura de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Em 2024, ela foi condenada a cinco anos de prisão pelo crime de estelionato.

O caso veio à tona em 2023, quando a estudante era presidente da comissão de formatura e foi acusada de ficar com o dinheiro arrecadado entre outros alunos para o evento.

Ela recorreu dessa decisão e o julgamento ainda não foi realizado. De acordo com os autos, Alícia pediu que a empresa responsável pelo evento transferisse para uma conta bancária da sua titularidade os pagamentos dos estudantes.

Conforme as investigações, a então estudante usava o dinheiro em proveito próprio, para a compra de celular, relógio, aluguel de carros e gastos com aluguel de apartamento. A polícia percebeu a melhoria do padrão de vida da jovem em pouco tempo.