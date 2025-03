Traficante evangélico criou facção que tortura e assassina “em nome da fé”

Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido popularmente como Peixão - Foto: Reprodução \ Redes Sociais

Um homem, identificado como Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido popularmente como Peixão, abandonou o antigo perfil de líder do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, para se apresentar como líder espiritual de uma facção armada no coração do Rio de Janeiro. Foragido, ele comanda o Complexo de Israel, área controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a colunista do portal Metrópoles, Mirelle Pinheiro, Peixão é investigado pela Polícia Federal por crimes brutais cometidos “em nome da fé”. Ele é acusado de realizar torturas e execuções contra adversários e é o traficante mais procurado do Rio de Janeiro.

O grupo organizado faz uma interpretação radical e distorcida da Bíblia, por isso tem levado a Polícia Federal a crer na prática de violência extrema, além da possibilidade de utilizar a lei legislação antiterrorismo em um contexto religioso no país, cujas penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

O Líder do TCP pode ser o primeiro traficante enquadrado por terrorismo no Brasil. Veja no A TARDE o perfil do criminoso.