Homem é morto após sequestrar mulher em estacionamento de loja

Mulher foi agredida e obrigada a realizar transferências via Pix e por cartões bancários em uma máquina - Foto: Reprodução

Dois homens sequestraram uma mulher, em uma loja na zona sul de São Paulo, na tarde da última segunda-feira, 10, na zona sul de São Paulo. Um dos suspeitos de 28 anos, foi morto durante as buscas e o outro é procurado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A informação é da CNN Brasil.

O sequestro aconteceu no estacionamento da Cobasi, um Pet Shop, na Avenida Giovanni Gronchi, zona sul de São Paulo. O veículo dos suspeitos foi localizado no Jardim Ângela, por equipes da Polícia Militar (PM), no extremo sul da capital, de acordo com a pasta.

Segundo os agentes, o homem de 28 anos fez menção de sacar uma arma ao sair do carro e a PM interveio. Ele foi socorrido ao Hospital do M’Boi Mirim, mas não resistiu e morreu. A arma dele era uma arma falsa.

Já o segundo suspeito conseguiu fugir por uma viela e é procurado pela polícia. O caso foi registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa pelo 47º Distrito Policial no Capão Redondo.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima, uma mulher de 45 anos, foi mantida refém e obrigada a realizar transferências via Pix e por cartões bancários em uma máquina.

A mulher foi resgatada pela PM sem ferimentos graves, mas apresentava escoriações nos braços e estava em estado de choque.

O momento em que a mulher foi sequestrada foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Ela guardava as compras no banco do passageiro e, enquanto caminhava para abrir a porta do motorista, foi abordada por dois criminosos que estavam no carro ao lado.

Em nota, a Pet Shop Cobasi lamentou o ocorrido. A empresa informou ainda que “forneceu subsídios que possibilitaram a rápida atuação para resolução do caso”.