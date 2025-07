Tragédia no Rodeio: Jovem peão morre em trágico acidente

Peão José Thaysson - Foto: Reprodução Instagram

O peão José Thaysson Medeiros da Silva morreu na noite deste sábado, 5, após ser pisoteado por um boi. O incidente aconteceu dentro de uma arena do parque de exposições de Nova Ubiratã, a 428 km de Cuiabá, Mato Grosso, durante a ExpoUbiratã.

Thaysson, de 20 anos, ficou desacordado no chão, após o incidente enquanto colegas tentavam afastar o animal. Ele chegou a ser atendido por uma equipe médica que estava no local, no entanto, não resistiu.

O grupo Brutos do Rodeio fez uma publicação em homenagem ao jovem nas redes sociais e ressaltou que ele vinha se destacando nos rodeios.

"Hoje o Mundo dos Rodeios está de luto por um amigo, jovem promessa no mundo dos rodeios nossos sentimentos a família e amigos. Descanse em paz."