Tragédia: três policiais militares morrem em queda de avião

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Três policiais militares morreram após a queda de um avião da Polícia Militar de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira, 9, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, entre os municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso.

As vítimas estavam a bordo de uma aeronave utilizada em operações policiais e no transporte de órgãos para transplantes. Os militares mortos foram identificados como:

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tenente-coronel Luis Fernando Silvestre;

tenente Alice dos Santos Almeida;

tenente Gabriela Emília Soares Resende.

Todos integravam o Comando de Aviação do Estado (ComAvE) da Polícia Militar mineira.

O avião, identificado como Pegasus 17, era um bimotor Beechcraft Super King Air 300, de prefixo PP-EJO. Segundo a corporação, a aeronave havia partido do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 15h16, e chegado ao Aeroporto Regional do Vale do Aço às 16h02, pouco antes do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência na BR-458, na altura do km 43, em Santana do Paraíso. Imagens feitas por testemunhas mostram uma grande coluna de fumaça preta na região onde o avião caiu.

Militares realizavam voo de avaliação

Durante entrevista coletiva, a Polícia Militar informou que os três oficiais participavam de um voo de recheque de habilitação, procedimento realizado periodicamente para avaliar as condições operacionais dos pilotos e renovar certificações exigidas na aviação.

A corporação destacou que a aeronave estava com a manutenção em dia, documentação regular e havia passado por processos de modernização de equipamentos.

Os três militares possuíam habilitação para exercer as atividades aéreas. O tenente-coronel Luis Fernando Silvestre, inclusive, foi descrito pela instituição como um dos profissionais mais experientes da aviação policial de Minas Gerais.

Além de ser utilizado em operações de segurança pública, o avião também realizava missões de transporte de órgãos destinados a transplantes.

PM da Bahia lamenta morte dos militares

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) divulgou uma nota de pesar pela morte dos três oficiais e prestou solidariedade à corporação mineira.

No comunicado, a instituição baiana destacou a dedicação dos profissionais à segurança pública e lamentou a perda dos colegas.

"A perda dos três militares estaduais representa um momento de profunda tristeza para toda a família policial militar brasileira. Profissionais que dedicaram suas vidas à missão de servir e proteger, honrando a farda e os valores que norteiam a atividade policial militar", diz um trecho da nota.

A PMBA também manifestou condolências aos familiares, amigos e companheiros de trabalho das vítimas.

As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Aeronáutica, ficará responsável pela investigação.