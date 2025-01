"Traição": candidatura de Gusttavo Lima surpreende Bolsonaro

- Foto: Reprodução

Não foram apenas os fãs que se surpreenderam com o desejo de Gusttavo Lima ser presidente da República em 2026. Políticos de direita, incluindo Jair Bolsonaro, foram pegos de surpresa com o anúncio da pré-candidatura do sertanejo.

Segundo o portal Metrópoles, o próprio cantor teria afirmado ao ex-presidente no passado que desejava ser candidato ao Senado por Goiás em 2026.

Lima negociava com três siglas, todas para se candidatar ao Senado nas próximas eleições nacionais: PL, Progressistas ou União Brasil.

A avaliação agora é de que uma candidatura à Presidência inviabilizaria a filiação do sertanejo ao PL, já que Bolsonaro reforça que é o candidato ao Planalto, mesmo estando inelegível por condenação no TSE.

Ainda de acordo com o Metrópoles, pessoas próximas ao ex-presidente enxergam a mudança de postura como uma estratégia para “blindar” o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), aliado do cantor e possível candidato à Presidência da República em 2026.

Outra possibilidade levantada é que o cantor pode usar uma candidatura ao Palácio do Planalto como uma forma de “marketing”, para impulsionar seu nome nas negociações para o Senado.

Traição

Já segundo o colunista Lauro Jardim, aliados de Bolsonaro analisam que Gusttavo Lima traiu o ex-presidente.