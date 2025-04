Travestis são presas em tentativa de extorsão a turista norueguês

Suspeitas estavam exigindo dinheiro para não divulgar vídeos íntimos gravados sem consentimento - Foto: Reprodução / G1

Duas travestis foram detidas nesta quarta-feira, 2, no Rio de Janeiro sob a acusação de extorquir um turista norueguês de 55 anos. De acordo com a Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat), as suspeitas, identificadas como Vanessa e Isabela, exigiram dinheiro da vítima durante um período de quase duas semanas, ameaçando divulgar vídeos íntimos gravados sem autorização.

O turista relatou à polícia que contratou os serviços sexuais das duas e, posteriormente, passou a ser chantageado. Inicialmente, ele realizou um pagamento de R$ 35 mil, mas o grupo criminoso, que contava com pelo menos mais duas pessoas, elevou a exigência para R$ 80 mil.

Pressionado pelas ameaças e pelas cobranças no local onde estava hospedado, o norueguês decidiu procurar as autoridades. As prisões aconteceram no momento em que as suspeitas se preparavam para receber mais dinheiro da vítima.

A polícia apurou que Vanessa já possuía antecedentes criminais por extorsão, associação criminosa e rufianismo – crime que consiste em obter lucro a partir da exploração sexual de terceiros. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema.