Turista pula nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular

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Um turista brasileiro foi flagrado descumprindo as regras de segurança do Parque Nacional do Iguaçu ao tentar recuperar um celular que caiu nas proximidades das Cataratas do Iguaçu.

O caso aconteceu na manhã deste sábado, 6, no lado brasileiro da atração turística, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

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A cena foi registrada por outros visitantes e rapidamente chamou a atenção de quem estava no local. Nas imagens, o homem aparece se pendurando na passarela de acesso à Garganta do Diabo antes de descer em direção às águas para recuperar o aparelho.



Visitante conseguiu recuperar o aparelho

Após alcançar o celular, o turista retornou à estrutura e voltou para a área destinada aos visitantes. Segundo a administração do parque, a identidade do homem não foi divulgada. Apenas foi informado que se trata de um turista brasileiro.

A situação mobilizou os bombeiros civis que atuam no monitoramento das trilhas e da passarela da unidade de conservação.

De acordo com a administração do Parque Nacional do Iguaçu, a equipe de emergência realizou uma intervenção assim que tomou conhecimento da situação.

"Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque", informou a administração ao g1.

Prática é proibida

Após o episódio, o parque reforçou que é expressamente proibido ultrapassar áreas de proteção, subir ou sentar nos guarda-corpos da passarela, independentemente da motivação.

Segundo a administração, as orientações de segurança são repassadas aos visitantes por equipes que atuam permanentemente no local e também por meio da sinalização instalada ao longo do percurso.

O que fazer quando um objeto cai nas cataratas

O parque orienta que, em casos de queda de objetos no rio ou nas encostas, os visitantes acionem as equipes de bombeiros para avaliar a possibilidade de resgate do item.

A recuperação só é realizada quando há condições adequadas de segurança. O trabalho envolve bombeiros, equipes de segurança do parque e, em determinadas situações, o apoio da Polícia Militar.

A administração reforça que medidas individuais para recuperar objetos podem colocar em risco a integridade física dos visitantes e comprometer a segurança da área.