Uber pode ficar mais caro para compensar alta do petróleo, diz CEO

CEO do aplicativo afirmou que está tratando a possibilidade de aumento com cuidado - Foto: Freepik

A Uber pode ter reajustes no preço das corridas para compensar a alta do petróleo. O anúncio foi feito pelo CEO global do aplicativo, Dara Khosrowshahi, nesta quinta-feira, 19, à CNN Money.

Nascido no Irã, Dara afirmou estar sendo difícil acompanhar as notícias envolvendo a guerra do Oriente Médio, mas que a empresa está tratando a possibilidade de alta de preços com cuidado.

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“O Brasil agora está passando por um aumento do combustível e diesel. É algo que estamos observando, pode ser sim que tenhamos de aumentar preços para que os motoristas ganhem mais e aumentem a renda. Mas é algo que estamos monitorando e vamos reagir de forma adequada”, afirmou o CEO.

Taxa de retenção

A possibilidade pode ser uma maneira de compensar as perdas vistas em outros setores dentro do aplicativo. Com 2 milhões de motoristas rodando no Brasil, algumas críticas não ficam de fora. Segundo o CEO, a taxa de retenção do valor das corridas atualmente é de 20%.

Para muitos, essa porcentagem acaba sendo prejudicial no final do mês, mas Dara explica o porquê da Uber continuar com essas condições de negócio. “O percentual de retenção, eu acredito que seja cerca de 20%. Talvez não seja muito bom para motoristas que não pegam tanto o carro, mas para quem corre bastante, vale a pena”, disse.

“Mas é justamente por isso que a taxa de percentual é alta, para garantir o serviço em qualquer local da cidade”, acrescentou o CEO.

De acordo com Dara Khosrowshahi, essa vontade está atrelada à relevância do mercado brasileiro. “O Brasil é extremamente importante para a Uber em termos de numero de viagem. O mercado brasileiro para nós é o maior do mundo, até mais que os EUA”, afirmou.

Por fim, ele destacou que, dentre as regiões brasileiras, São Paulo lidera como a maior cidade nesse sentido.