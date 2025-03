Universitário baleado por engano perde um dos rins

Igor Santos, 31 anos, foi baleado por engano por um policial militar - Foto: Divulgação | Arquivo Pessoal

O estudante universitário Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, foi baleado após ser confundido com um assaltante pela esposa do policial militar da reserva, Carlos Alberto de Jesus, na madrugada de segunda-feira, 24, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele foi levado ao Hospital estadual Getúlio Vargas em estado grave lá foi constatado pela família que ele perdeu um rim e teve problemas no estômago e intestino.

Entenda o caso:

Igor havia pego uma moto por aplicativo para ir do trabalho para a casa. De acordo com testemunhas, a esposa de um policial militar da reserva teria reconhecido o condutor da motocicleta como a pessoa que havia roubado seu celular. Então, o policial Carlos Alberto de Jesus atirou contra o veículo, atingindo Igor.

Além de estudante, Igor trabalha com coberturas esportivas e complementa sua renda em um bar, onde estava trabalhando durante a noite do incidente. De acordo com os familiares, ele teria acabado de sair do local ao ser baleado.

A Polícia Militar informou que o PM da reserva foi à 22ª DP (Penha) se apresentou como o autor dos disparos contra o veículo onde Igor estava. Segundo a corporação, o caso foi encaminhado para a Corregedoria Geral.