BRASIL

Uso de anestesia geral passa a ser proibido para fazer tatuagens

Medida foi estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina

Por Redação

28/07/2025 - 9:14 h
Cantor Igor Kannário sedado para realizar procedimento
Cantor Igor Kannário sedado para realizar procedimento -

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu o uso de anestesia geral, sedação ou bloqueios anestésicos periféricos para a realização de tatuagens. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU).

A medida vale para procedimentos de qualquer tamanho e em todas as regiões do corpo. A única exceção prevista é para tatuagens indicadas por médicos, como parte de tratamentos de reconstrução corporal.

Leia Também:

Mais um PM é preso suspeito de estuprar indígena em delegacia
Pastor é preso por realizar hipnose para estuprar fiéis durante cultos
EUA está de olho em território submerso do Brasil rico em terras raras

O uso de anestesia para tatuagem se tornou comum entre celebridades. O cantor Igor Kannário, por exemplo, realizou diversas tatuagens em uma única sessão sob efeito de sedação. Rafaella Santos, irmã de Neymar, utilizou anestesia geral para tatuar um leão nas costas, e MC Cabelinho também já relatou ter sido sedado durante uma tatuagem.

Morte de empresário

A medida foi tomada meses após a morte do empresário e influenciador Ricardo Godoi, de 46 anos, que faleceu após receber anestesia geral para fazer uma tatuagem. O caso ocorreu em um hospital particular de Itapema (SC), a cerca de 70 km de Florianópolis.

Segundo o responsável pelo estúdio, Ricardo foi sedado e intubado, mas a tatuagem não chegou a ser iniciada. Ele já havia feito avaliação prévia com o mesmo anestesista, sem intercorrências.

Ricardo Godoi era conhecido na região por seu trabalho com veículos de luxo. O empresário foi descrito por amigos como alguém muito querido por todos ao seu redor.

