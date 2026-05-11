Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Vai fazer 60 anos? Veja o que muda com nova regra para viagens de avião

Passageiros acima de 60 anos passam a ser incluídos em categoria especial com assistência garantida nos aeroportos

Iarla Queiroz
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Passageiros acima de 60 anos
Passageiros acima de 60 anos - Foto: Reprodução / Freepik

Quem completar 60 anos em 2026 e viajar de avião pelo Brasil passará a contar com regras específicas de atendimento nos aeroportos. Isso porque idosos são enquadrados pela Agência Nacional de Aviação Civil como Passageiros com Necessidade de Assistência Especial (PNAE), categoria que garante prioridade e suporte durante toda a viagem.

A medida também contempla pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, passageiros com mobilidade reduzida e adultos acompanhados de criança de colo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que muda para idosos nas viagens

Na prática, o enquadramento como PNAE garante atendimento prioritário em diferentes etapas do embarque e desembarque.

Os passageiros idosos têm direito, por exemplo, a auxílio dentro do aeroporto, apoio para despacho de bagagens, ajuda no embarque e desembarque da aeronave e até acompanhamento até o banheiro, caso seja necessário.

As companhias aéreas também devem prestar assistência em conexões, trocas de voo e situações que exijam orientação individual sobre procedimentos de segurança.

Leia Também:

Congresso pode punir ministros do STF? Nikolas Ferreira quer ampliar poderes da Câmara
Alvo da PF, Ciro Nogueira tem derrota no caso Banco Master
Fim do visto? Brasileiros ganham entrada facilitada na China
Mulher é morta a tiros pelo marido durante festa do próprio casamento

Atendimento é gratuito, mas há exceções

Segundo as regras da Anac, o atendimento especial oferecido aos idosos não pode ser cobrado pelas companhias aéreas.

No entanto, podem existir cobranças extras em casos específicos, como necessidade de assentos adicionais ou transporte de equipamentos médicos durante a viagem.

Pedido deve ser feito antes do voo

Para ter acesso à assistência especial, o passageiro deve informar a necessidade no momento da compra da passagem ou diretamente na central de atendimento da companhia aérea.

Empresas como GOL Linhas Aéreas e LATAM Airlines estabelecem prazo mínimo de até 48 horas antes do voo para solicitação do serviço.

Regras valem apenas em aeroportos brasileiros

As normas são determinadas pela Anac e valem exclusivamente para embarques e desembarques realizados no Brasil.

Ou seja, em viagens internacionais, as regras podem mudar de acordo com a legislação do país de origem ou destino do passageiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil idosos viagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Passageiros acima de 60 anos
Play

Líder de facção que atua em Salvador e no Rio é preso na Bolívia

Passageiros acima de 60 anos
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Passageiros acima de 60 anos
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Passageiros acima de 60 anos
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

x