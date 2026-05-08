Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Passageiros podem ser barrados de embarcar em ônibus por causa do RG

Documentos antigos, danificados ou com foto desatualizada podem impedir viagens intermunicipais

Iarla Queiroz
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nova regra nos ônibus exige documento em bom estado
Nova regra nos ônibus exige documento em bom estado - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Passageiros que utilizam documentos antigos, rasgados ou com fotos muito diferentes da aparência atual podem enfrentar problemas na hora de embarcar em viagens de ônibus intermunicipais. A exigência segue orientações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e tem gerado preocupação principalmente entre idosos.

As empresas de transporte estão autorizadas a impedir o embarque quando o documento apresentado não permite identificar claramente o passageiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

RG antigo pode causar impedimento

A regra vale para documentos oficiais com foto que estejam em mau estado de conservação, plastificados de forma inadequada ou com informações ilegíveis.

Também entram na lista os casos em que a fotografia do documento está muito desatualizada, dificultando a confirmação da identidade do passageiro.

Segundo a Resolução nº 6.033/2023 e o Ofício Circular SEI nº 577/2026, o passageiro deve apresentar um documento oficial válido e em condições adequadas para identificação.

Apesar disso, a legislação não determina um prazo obrigatório para renovação do RG. O ponto principal é que o documento permita reconhecimento inequívoco do titular no momento do embarque.

Leia Também:

Quer terminar o ensino médio? Inscrições para o Encceja encerram em breve
MEI: prazo para declaração anual termina em maio; veja como fazer
Operação da PF contra Ciro Nogueira pode anular vantagens de Vorcaro
Flávio Bolsonaro cobra CPI do Banco Master: “Sem blindagem”

Idosos estão entre os mais afetados

A situação tem atingido principalmente pessoas idosas, que muitas vezes utilizam documentos emitidos há décadas.

Em diversos casos, a aparência física mudou significativamente em relação à foto presente no RG, o que pode gerar dúvidas durante a conferência realizada pelas empresas de ônibus.

Problemas semelhantes também podem acontecer em bancos, cartórios e órgãos públicos, que frequentemente exigem documentos atualizados para confirmação de identidade.

Nova identidade surge como alternativa

A chegada da Carteira de Identidade Nacional (CIN) passou a ser apontada como uma forma de reduzir esse tipo de situação.

O novo modelo unifica o número do CPF e pode ser emitido gratuitamente na primeira via. Em vários estados, o pedido já pode ser feito presencialmente ou por agendamento online.

A proposta do novo documento é facilitar a identificação do cidadão em sistemas digitais e diminuir divergências em cadastros públicos e privados.

Direitos no transporte seguem mantidos

Mesmo com as exigências relacionadas aos documentos, os direitos dos idosos no transporte continuam garantidos.

No transporte interestadual, passageiros com 60 anos ou mais e renda de até dois salários mínimos têm direito a duas vagas gratuitas por viagem. Caso essas vagas já tenham sido preenchidas, permanece garantido desconto mínimo de 50% no valor da passagem, desde que a solicitação seja feita antecipadamente.

Já no transporte urbano, a gratuidade é assegurada pela Constituição Federal para pessoas a partir de 65 anos. Em alguns municípios, o benefício também pode ser estendido para quem tem entre 60 e 64 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Carteira de identidade nacional viagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova regra nos ônibus exige documento em bom estado
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Nova regra nos ônibus exige documento em bom estado
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Nova regra nos ônibus exige documento em bom estado
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Nova regra nos ônibus exige documento em bom estado
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

x