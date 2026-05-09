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TURISMO DIGITAL

Vai se hospedar? Nova regra muda entrada em hotéis no país

Hotéis, pousadas e hostels adotam ficha digital para agilizar o cadastro de hóspedes

Andrêzza Moura
Por

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Check-in digital é obrigatório no país
Check-in digital é obrigatório no país - Foto: Roberto Castro/Mtur

Desde o dia 20 de abril último, hotéis, pousadas, hostels e demais meios de hospedagem do Brasil passaram a utilizar, de forma obrigatória, a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato 100% digital.

A medida substitui definitivamente os antigos formulários preenchidos em papel durante o check-in.

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Com o novo sistema, os hóspedes podem realizar o cadastro antecipadamente, antes mesmo da chegada ao estabelecimento, por meio de links, QR Codes enviados pela hospedagem ou dispositivos disponibilizados no local.

A digitalização busca agilizar o atendimento, reduzir filas e modernizar o processo de recepção nos hotéis.

A implementação da plataforma começou de forma gradual em novembro de 2025 e passou a valer oficialmente neste ano.

Segundo informações do governo federal, a ficha digital mantém as mesmas informações já exigidas anteriormente, mas agora em um sistema integrado e padronizado em todo o país. A ferramenta também segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Os dados cadastrados alimentam o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, utilizado para estatísticas do turismo brasileiro, como fluxo de visitantes e taxa de ocupação hoteleira. O governo reforça que o sistema não realiza rastreamento ou monitoramento de turistas.

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Tags:

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