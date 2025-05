Velório de Divaldo Franco será aberto ao público nesta quarta

Líder religioso faleceu de complicações no tratamento de câncer de bexiga - Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE

O líder religioso e fundador da Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco, morreu aos 98 anos, na noite da última terça-feira, 14, após apresentar complicações no tratamento de câncer de bexiga. O velório do médium acontecerá no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, em Salvador, nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h.

"O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di (como ele também era conhecido). O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio", explicou a obra social Mansão do Caminho.

Como solicitado por Divaldo Franco, as cerimônias póstumas serão simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado o amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

A Obra Social Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção afirmaram que Divaldo Franco adotou e criou 685 crianças além de acolher outras milhares de pessoas por meio do "atendimento fraterno nas Doutrinárias Espíritas e em ações sociais com foco em saúde, educação, assistência social e doações de itens essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social", escreveu a .Mansão do Caminho.

Obras sociais

O líder espírita foi responsável pela criação do Centro Espírita Caminho da Redenção (1947) e a Mansão do Caminho (1952). Atualmente, os dois centros constituem um complexo educacional e socioassistencial, com 44 edificações, onde mais de cinco mil pessoas por dia são atendidas.

De acordo com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele teve ainda mais de 200 netos e bisnetos ao longo dos anos. Agora, com trabalho social da Mansão do Caminho atende mais de 5 mil jovens carentes em Salvador e o trabalho é mantido com a venda de livros mediúnicos, fitas e DVDs de palestras.

Mansão do Caminho

Fundada em 1952, por Divaldo e Nilson de Souza Pereira, mais conhecido como Tio Nilson, a unidade é localizada em Pau da Lima, em Salvador, onde também está localizada a sua residência, a instituição é um espaço renomado pelas ações sociais a pessoas em vulnerabilidade social através de auxílio material, educacional e espiritual.

Atualmente, a instituição sobrevive por doações da sociedade civil e por doações de empresas parceiras. Os serviços oferecidos da Mansão do Caminho são distribuídos pelo setor de educação, ação social e saúde. Os trabalhos sociais da Mansão do Caminho são diversos, permeiam da saúde à educação, além do combate à pobreza.