Vida noturna de cidade brasileira é eleita melhor do mundo; saiba qual

Capital fluminense ficou à frente de destinos como Berlim, Guadalajara, Austin, Buenos Aires e Budapeste - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O ranking mundial de 'Melhores Cidades do Mundo Para Vida Noturna em 2024', realizado pela revista britânica Time Out, colocou uma brasileira no topo da lista: o Rio de Janeiro. A capital fluminense ficou à frente de destinos como Berlim, Guadalajara, Austin, Buenos Aires e Budapeste.

Considerada como palco de um dos 'melhores carnavais do mundo', o Rio de Janeiro recebeu uma pontuação de 90%, e os moradores locais também a classificaram como muito acessível financeiramente.

Após analisar todos os dados, foram excluídas as cidades com pontuações gerais mais baixas e considerada apenas a cidade com a pontuação mais alta de cada país.

Para completar a lista, alguns daqueles que vivem de verdade a vida noturna, os DJs, foram contatados para nomear três capitais que mereciam destaque na categoria (confira o ranking abaixo).

Ranking:

1 - Rio de Janeiro, Brasil

2 - Manila, Filipinas

3 - Berlim, Alemanha

4 - Guadalajara, México

5 - Austin, Estados Unidos

6 - Lagos, Nigéria

7 - Rotterdam, Holanda

8 - Manchester, Reino Unido

9 - Budapeste, Hungria

10 - Acra, Gana

11 - Buenos Aires, Argentina

12 - Taipei, Taiwan

13 - Singapura, Singapura