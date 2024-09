VÍDEO: carreta com contêiner tomba e esmaga carro

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma carreta carregada com um contêiner tombou e esmagou um carro na Zona Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira, 3. O motorista do carro, identificado como Ítalo da Silva, de 32 anos, morreu no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Ítalo da Silva deu preferência ao motorista da carreta para que ele pudesse ultrapassá-lo após ambos terem feito uma curva no mesmo sentido. O motorista da carreta fez uma leve manobra, momento em que o contêiner tombou sobre o carro da vítima.

VEJA MOMENTO:



Leia também:



>> Motociclista morre após ser atingido por linha de cerol na Bahia

>> Avião de pequeno porte cai, explode e duas pessoas morrem

>> Homem morre após caminhão carregado de milho tombar na Bahia

A remoção do contêiner foi realizada com a ajuda de um guindaste fornecido por uma empresa portuária. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo e realizar os procedimentos necessários.

O motorista da carreta fugiu do local do acidente, e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) assumirá as investigações do caso.