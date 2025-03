Vídeo: cliente fica soterrada ao ser atingida por carga em supermercado

Acidente aconteceu na Região Metropolitana de Porto Alegre - Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma cliente de um supermercado ficou soterrada ao ser atingida por um carregamento de leite condensado após a queda de um palete no interior do estabelecimento. O caso aconteceu no domingo, 9, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver um funcionário operando o equipamento, enquanto a cliente passeia pelas gôndolas e observa os produtos. Na sequência, o maquinário tomba e atinge a mulher.

No vídeo, também é possível ver pessoas que estavam em corredores próximos ao local ajudando a retirar as caixas de leite condensado que estavam sobre a cliente ferida e prestaram socorro a ela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

De acordo com o Hospital de Pronto Socorro do município, para onde a cliente foi levada, seu estado de saúde é estável e aguarda transferência para realizar cirurgia na pelve.

A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio do equipamento.

Veja vídeo: