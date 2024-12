Vídeo: criminosos assaltam loja de eletrônicos vestidos de Papai Noel

Câmeras, instaladas dentro da loja de eletrônicos, mostram toda ação dos criminosos - Foto: Redes sociais

Criminosos vestidos de Papai Noel invadiram o estabelecimento e levaram cerca de 30 aparelhos celulares. Eles forçaram a grade de proteção e estouraram uma porta de vidro para cometer o roubo.

O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de dezembro, na cidade de Claudio, no interior de Minas Gerais. Os criminosos vestidos de Papai Noel pararam o carro na frente da loja. Instantes depois, um deles usa uma barra de ferro para quebrar a vitrine e entrar no estabelecimento.

Ele ainda quebraram a vidraça para entrarem no comércio. No total, os assaltantes roubaram 30 celulares em menos de um minuto.

A polícia militar foi acionada por vizinhos, que ouviram o som do alarme e também registraram parte da dinâmica do crime. A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Leia também:

>> Davi Brito se despede de Dubai após viagem luxuosa: “Um sonho”

>> Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 27 milhões

>> Operação prende suspeitos por morte de músicos do Malê Debalê