Vídeo: entregador é agredido após se recusar a subir com lanche

Um vídeo da agressão circula nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um entregador foi agredido após se recusar a subir com o pedido de um homem em um prédio no bairro Lagoa Nova, em Natal (RN), no sábado, 15. De acordo com informações iniciais, outros entregadores se mobilizaram e denunciaram a agressão à polícia.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, a vítima se identifica como Jonny Davis Barbosa do Nascimento. "Ele rasgou minha bolsa", afirma o entregador, que ficou com a boca sangrando após a agressão. Já o agressor é aluno de jiu-jitsu.

De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o agressor e a vítima prestaram depoimento, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e depois foram liberados.

A academia Kimura, a qual o aluno fazia parte, informou que o aluno foi afastado. "Reafirmamos nosso compromisso com um ambiente respeitoso e seguro para todos, deixando claro que não compactuamos com qualquer ato de agressão. Nosso espaço sempre prezou pela disciplina, ética e respeito mútuo", disse a academia de jiu-jitsu.