Vídeo: Homem atira em carro após briga de trânsito em São Paulo

Um homem foi preso por tentativa de homicídio após disparar dois tiros contra um carro durante uma suposta briga de trânsito, na Vila das Mercês, zona sul de São Paulo, neste domingo, 8.

Uma testemunha filmou o momento do ocorrido. Nas imagens é possível ver que os dois carros estavam lado a lado no meio da rua. O suspeito estava fora de um dos veículos e discutia com o motorista do outro. O motorista do carro acelera e tenta fugir do local, quando o suspeito saca um revólver e efetua dois disparos em direção ao veículo.

Logo após o crime, o homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Após abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38 embaixo do banco do veículo do atirador. A arma estava com a numeração raspada. Segundo a PM, ele confessou ter atirado após uma briga de trânsito.

